Uraz Kaygılaroğlu'ndan Sakla Beni dizisi sitemi: Artık yeter

21 May 2024 09:30 - Güncelleme : 21 May 2024 09:30

Başrolünde Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kelebek'in rol aldığı Sakla Beni dizisi ani bir kararla 26. bölümle final yaparak ekrana veda etti. Katıldığı programda final yapan dizi hakkında konuşan Kaygılaroğlu, sitemde bulundu.

URAZ KAYGILAROĞLU'NDAN SAKLA BENİ İTİRAFI

Erken final yapan dizisi hakkında konuşan Uraz Kaygılaroğlu, oynadığı Mete Karaarslan karakteri için "Artık yeter" dediğini açıklarken, "Dizinin başında yurt dışından geldim güle oynaya geldim, son gülüşüm havalimanında...” sözleriyle sitem etti.