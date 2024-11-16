Uraz Kaygılaroğlu'nu sinirlendiren soru: Beni rahat bırakın
Eski sevgilisi Sayna Soleimanpour’un sergisi için kesik kadın kafasıyla verdiği pozlarla eleştiri yağmuruna tutulan Uraz Kaygılaroğlu, muhabirlere sinirlendi. Muhabirlerin fotoğraflarla ilgili soru sormasına sinirlenen Kaygılaroğlu, “Beni rahat bırakın” dedi.
Verdiği şiddet içerikli pozlar nedeniyle büyük tepki toplayan Uraz Kaygılaroğlu, uzun bir aranın ardından Taksim'de ortaya çıktı. Muhabirlere sinirlenen Uraz Kaygılaroğlu, "Konuşmak istemiyorum" dedi.
URAZ KAYGILAROĞLU'NU SİNİRLENDİREN SORU
İstiklal Caddesi'nde görüntülenen oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, muhabirlere sinirlenerek, "Çekmeyin arkadaşlar, konuşmak istemiyorum" dedi.
Günlerce konuşulan, şiddet içerikli fotoğrafları hakkındaki sorulara sinirlenen Kaygılaroğlu, “Beni rahat bırakın, huzur verin artık” diyerek uzaklaştı.
Sosyal medyada fotoğraflarını yoruma kapamasına rağmen, eleştiri yağmuruna tutulan Uraz Kaygılaroğlu, katıldığı programda verdiği pozlardan dolayı özür dileyerek, "Sergi benim değildi. Başka bir sanatçının sergisiydi ben sadece bir işinde yer aldım. Nisan'ın 16'sında sergilenmişti ve o dönemki kız arkadaşımın ilk kişisel sergisiydi. Tepkilerin nereye varacağını, kadın cinayetlerine varacağını öngöremedim. Bir akıl tutulması yaşadım. Toplumun dinamiklerini, yaralarını ne kadar tetikleyeceğini öngöremediğim için de ardından özür dilemiştim fakat anladığım kadarıyla bu özür de kabul görmedi" demişti.