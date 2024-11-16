Uraz Kaygılaroğlu'nu sinirlendiren soru: Beni rahat bırakın

Verdiği şiddet​ içerikli pozlar nedeniyle büyük tepki toplayan Uraz Kaygılaroğlu​, uzun bir aranın ardından Taksim​'de ortaya çıktı. Muhabirlere sinirlenen Uraz Kaygılaroğlu, "Konuşmak istemiyorum" dedi.

İstiklal Caddesi​'nde görüntülenen oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, muhabirlere sinirlenerek, "Çekmeyin arkadaşlar, konuşmak istemiyorum" dedi.

Günlerce konuşulan, şiddet içerikli fotoğrafları hakkındaki sorulara sinirlenen Kaygılaroğlu, “Beni rahat bırakın, huzur verin artık” diyerek uzaklaştı.

Sosyal medyada fotoğraflarını yoruma kapamasına rağmen, eleştiri yağmuruna tutulan Uraz Kaygılaroğlu, katıldığı programda verdiği pozlardan dolayı özür dileyerek, "Sergi benim değildi. Başka bir sanatçının sergisiydi ben sadece bir işinde yer aldım. Nisan'ın 16'sında sergilenmişti ve o dönemki kız arkadaşımın ilk kişisel sergisiydi. Tepkilerin nereye varacağını, kadın cinayetlerine varacağını öngöremedim. Bir akıl tutulması yaşadım. Toplumun dinamiklerini, yaralarını ne kadar tetikleyeceğini öngöremediğim için de ardından özür dilemiştim fakat anladığım kadarıyla bu özür de kabul görmedi" demişti.