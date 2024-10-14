Uraz Kaygılaroğlu'nun moral tatili! Aylar sonra ilk paylaşım geldi

14 Ekim 2024 17:40 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 17:40

Kadın cinayeti temalı fotoğrafları İkbal Uzuner ile Ayşenur Halil'in ölümü sonrası tekrar gündeme gelen Uraz Kaygılaroğlu, gelen eleştirilerin ardından soluğu İtalya'da aldı. Sosyal medya hesabından uzun bir aranın ardından paylaşım yapan Uraz Kaygılaroğlu "olabilir, olabilir…" notunu düştü.

Uraz Kaygılaroğlu​, Semih Çelik tarafından canice öldürülen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil cinayeti sonrası aylar önce yayınladığı karelerle eleştiri​ yağmuruna tutulmuştu. Uraz Kaygılaroğlu'ndan aylar sonra paylaşım geldi.

URAZ KAYGILAROĞLU'NDAN İTALYA'DA MORAL TATİLİ

Fotoğraf kareleriyle eleştiri yağmuruna tutulan Uraz Kaygılaroğlu, İtalya'ya tatile gitti. Aylar sonra paylaşım yapan Uraz Kaygılaroğlu, yorumları kısıtladı. Linç yağmuruna tutulan Uraz Kaygılaroğlu,kafasını dinlemek için gittiği İtalya'dan bir seri paylaşımda bulundu. Kaygılaroğlu, Garda Gölü ve çevresinde çektirdiği karelere ise "Olabilir, olabilir..." notunu düştü.

URAZ KAYGILAROĞLU ELEŞTİRİLERE CEVAP VERMİŞTİ

Sosyal medyada fotoğraflarını yoruma kapamasına rağmen, eleştiri yağmuruna tutulan Uraz Kaygılaroğlu, katıldığı programda verdiği pozlardan dolayı özür dileyerek, "Sergi benim değildi. Başka bir sanatçının sergisiydi ben sadece bir işinde yer aldım. Nisan'ın 16'sında sergilenmişti ve o dönemki kız arkadaşımın ilk kişisel sergisiydi. Tepkilerin nereye varacağını, kadın cinayetlerine varacağını öngöremedim. Bir akıl tutulması yaşadım. Toplumun dinamiklerini, yaralarını ne kadar tetikleyeceğini öngöremediğim için de ardından özür dilemiştim fakat anladığım kadarıyla bu özür de kabul görmedi" dedi.