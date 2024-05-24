Usta oyuncu Aydan Şener acil ameliyata alındı!

24 May 2024 16:16 - Güncelleme : 24 May 2024 16:36

'Çalıkuşu' dizisindeki Feride'si olarak tanınan Aydan Şener, Yeşilçam'da birçok yapımda yer aldı. Paylaşımlarıyla adından söz ettiren oyuncu, apar topar ameliyata alındı.

AYDAN ŞENER AMELİYATA ALINDI

Umut Ünver'in haberine göre; Maslak’taki özel bir hastanede operasyon geçiren oyuncu, 3 günlük tedavinin ardından taburcu edildi. Son haliyle adeta yıllara meydan okuyan Şener, 3 gün önce böbrek taşı rahatsızlığı nedeniyle ameliyat oldu.

AYDAN ŞENER KİMDİR?

1 Mart 1963 doğumlu Aydan Şener, 1984 yılında Küçük Ağa adlı televizyon dizisiyle oyunculuğa başladı. 1986 yılında ise Kenan Kalav ile birlikte rol aldığı Çalıkuşu dizisiyle üne kavuştu. Peş peşe birçok yapımda rol alan usta isim, son olarak Üç Kız Kardeş dizisinde rol aldı.