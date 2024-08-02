Usta sanatçı Genco Erkal'a veda! Salona sığmayanlar uzun kuyruk oluşturdu

02 Ağustos 2024 16:16 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 16:16

Uzun süredir mücadele ettiği kan kanserine yenilerek 86 yaşında hayatını kaybeden Genco Erkal, son yolculuğuna uğurlanıyor. Harbiye Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu’nda düzenlenen törene çok sayıda ünlü isim akın ederken, töreninin düzenleneceği salona sığmayan vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu.

ÜNLÜ İSİMLER GENCO ERKAL'A VEDA İÇİN BULUŞTU

Törende konuşan Fazıl Say, "Ben ondan çok şey öğrendim. Disiplini, çalışkanlığı, tek başına mücadeleyi, ideolojiden hiçbir zaman vazgeçmemeyi... Ondan çok şey öğrendik, müteşekkiriz." dedi.

Erkal’ın arkadaşı ve avukatı Turgut Kazan ise "Genco gibi özgün bir sanatçının ölüm yıldönümünde bir avukatın konuşması Türkiye klasiğidir. Genco inanılmaz bir insan hakları savunucusuydu ve eylemleri de hep böyle olmuştur" ifadelerini kullandı.

Genco Erkal'ı anma törenine; Dolunay Soysert, Ünlü oyuncular Nilsu Yılmaz ve Berk Ali Çatal, Halil Ergün, Mert Fırat gibi isimler de katıldı.