Uyuşturucu testi pozitif çıkan Edis'ten açıklama

Edis Görgülü'nün gözaltına alınması sırasında yapılan uyuşturucu testinin sonucu belli oldu. Yurtdışındayken hakkında yakalama kararı verilen ünlü sanatçı Türkiye'ye döneceğini açıklamış ve dönüşünde havalimanında gözaltına alınmıştı. Eski Survivor yarışmacısı ve sporcu Adem Kılıçcı'nın da test sonucu açıklandı.

EDİS GÖRGÜLÜ'DEN TEST SONUCU SONRASI İLK AÇIKLAMASI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Edis, "Merhabalar, Böyle bir konu ile adım anıldığı anda, yurtdışından kısa sürede dönerek testimi verdim çünkü yaşamımdan ve alışkanlıklarımdan son derece emindim. Sonuç karşısında son derece şaşkınım. T.C. Adli Tıp Kurumu’nun bu konuda bana özel bir uygulama yapmayacağına inanıyorum. Ancak kendi yaşamımı ve alışkanlıklarımı net olarak bildiğim için ortada bir yanlışlık olabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden testlerin yeniden incelenmesini ve tekrarlanmasını talep edeceğim. Ayrıca farklı ve bağımsız kurumlarda yaptıracağım kapsamlı testlerle de sürece katkı sağlayacak, elde edilen sonuçları ilgili mercilerle paylaşacağım. Hukuka olan güvenim tamdır. “Neden” ve “nasıl” gibi soruların cevabını kamuoyunda tartışmak yerine, doğru dayanaklarla mahkeme önünde ortaya koymanın en doğru yol olduğuna inanıyorum. Süreci de bu anlayışla hukuki yollarla takip edeceğim. Hakkımı arayacağım. Aksi bir durum söz konusu olsaydı bunu açıkça kabul eder, sorumluluğunu da üstlenirdim. Gerçeğin ortaya çıkacağına inanıyorum. Bu süreçte emeği olan herkese teşekkür ederim" dedi.

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Adem Kılıçcı ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hayatımda hiç görmediğim pek çok etken maddeden bahseden bir gazetecinin haberini alıp gerçekmiş gibi paylaşması, bana yapılan büyük bir itibar suikastidir. Gerçek bilgilere ulaşmak için doğru gazetecileri ve güvenilir platformları takip edebilirsiniz. İlk görevim, tam teşekküllü bir hastaneye gidip kan, idrar ve saç analizi testi yaptırmak ve bu test sonuçlarını sizlerle paylaşmak olacaktır. Süreç boyunca değil, yolun sonunda tekrar görüşeceğiz. Saygılar…” dedi.

ADEM KILIÇCI'NIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alındıktan sonra savcılıkta ifade veren Adem Kılıççı, yasaklı madde kullandığını itiraf etti. Adem Kılıççı savcılık ifadesinde, “Ben Trabzon da iken ikametimde arama yapılmıştır. Herhangi bir uyuşturucu madde ele geçirilememiştir. Benim kardeşim bir hafta önce kanser nedeniyle vefat etti. Onun verdiği üzüntüyle bir defaya mahsus esrar kullanmıştım. Kan kıl ve idrar örneklerimde alındı. Adli tıpta sonuç çıkacaktır. Pişmanım. Emniyete telefon şifremi vermememin sebebi şahsi bilgilerimin yayılmasını engellemek içindir. Serbest bırakılmamı talep ederim.” dedi.