Uyuşturucudan gözaltına alınan Kalben'den ilk açıklama: "Sağlığımla ilgili endişe duymanızı istemiyorum"

09 May 2024 16:30 - Güncelleme : 09 May 2024 16:31

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlenmiş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma çerçevesinde ‘Kalben Sağdıç’ olarak bilinen şarkıcı da gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade veren şüpheli, daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.

"KIYMETLİ KAMUOYUNUZU OYALADIĞIM İÇİN ÜZGÜNÜM"

Ünlü şarkıcı olaylar sonrası açıklama yaptı. Ailesinin yanında olduğunu söyleyen Kalben, "Sağlığımla ilgili endişe duymanızı istemiyorum. Kıymetli kamuoyunuzu bu şekilde oyaladığım için üzgünüm" dedi.