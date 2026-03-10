Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 Ebrar Oral

Uzak Şehir dizisi 54. bölüm fragmanı yayınlandı, izleyiciler ayağa kalktı! Fragmanı izleyen herkes senaristi eleştirdi

Uzak Şehir dizisi 54. bölüm fragmanının sosyal medyaya düşmesiyle birlikte yeni bölüm tanıtım fragmanını izleyen seyirciler adeta şaha kalktı. Uzak Şehir dizisi 54. bölüm fragmanını sıradan bulan izleyiciler, dizinin senaristine seslendi.

Uzak Şehir dizisi 54. bölüm fragmanı yayınlandı, izleyiciler ayağa kalktı! Fragmanı izleyen herkes senaristi eleştirdi
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
10.03.2026
22:47
|
GÜNCELLEME:
10.03.2026
22:47

Yayınlandığı ilk günden beri yoğun bir ilgi gören dizisi izleyicileri, son birkaç bölümdür ekranlara gelen yeni bölüm fragmanlarını tatmin edici bulmayarak dizinin senaristine seslendi. Oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya gibi isimler bulunan Uzak Şehir dizisinin kabak tadı vermeye başlayan fragmanlarına sosyal medya kullanıcıları yaptıkları paylaşımlarla belli etti. Dizinin ilk bölümlerini seyrederken yaşanan heyecan ve heves duygularının giderek yok olduğunu şikayetleriyle dile getiren sosyal medya kullanıcıları sonunda isyan etti.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN SENARİSTİ, İZLEYİCİLERİ KIZDIRDI! UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM FRAGMANI BEĞENİLMEDİ

'nin sevilen projesi Uzak Şehir dizisinin geçtiğimiz gün 53. bölümü ekrana çıkan bölümü sonrasında izleyiciler gözlerini gelecek hafta yayınlanacak bölümün fragmanına dikti.

Uzak Şehir dizisi 54. bölüm fragmanı yayınlandı, izleyiciler ayağa kalktı! Fragmanı izleyen herkes senaristi eleştirdi

Büyük bir heyecan ve merakla bekledikleri Uzak Şehir dizisi 54. bölüm 1. tanıtım fragmanı izleyiciler arasında yeterli gelmedi.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN SIKI TAKİPÇİLERİ FRAGMANDA BEKLEDİKLERİNİ BULAMADI!

Gelecek hafta Pazartesi akşamı saat 20.00'da Kanal D ekranında yayınlanacak olan Uzak Şehir dizisi 54. bölümü ile sevenleri karşısına çıkacak.

Her hafta benzer olayların işlenmeye başlandığı fark edilen Uzak Şehir dizisi için izleyicler artık taşma noktasına geldi.

Uzak Şehir dizisi 54. bölüm fragmanı yayınlandı, izleyiciler ayağa kalktı! Fragmanı izleyen herkes senaristi eleştirdi

Uzak Şehir dizi fanları, yayınlanan yeni bölüm fragmanı sonrasında ayaklanarak fragmanın beğenilmediğini ve artık dizinin eski cazibesinin kalmadığını gösteren yorumlarda bulundu.

Uzak Şehir dizisi 54. bölüm fragmanı yayınlandı, izleyiciler ayağa kalktı! Fragmanı izleyen herkes senaristi eleştirdi

Uzak Şehir dizisinin 54. yeni bölümü için sosyal medyada; 'Haftaya da aynı şeyler', 'Kalemin kırılsın senarist dizinin içinden geçtin', 'Yazarın artık başlangıçtaki standartta olmadığı için değiştirilmesini rica ediyorum', 'Eskisi gibi izleme hevesimiz kalmadı' tarzında çok sayıda eleştirel değerlendirmeler yapıldı.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Medeniyetler şehri Mardin’in tarihi atmoesferinde çekimi gerçekleştirilen Uzak Şehir dizinin oyuncu kadrosunda;

Uzak Şehir dizisi 54. bölüm fragmanı yayınlandı, izleyiciler ayağa kalktı! Fragmanı izleyen herkes senaristi eleştirdi

Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Mine Kılıç, Dilin Döğer, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Banu Fotocan, Mehmet Polat, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer gibi isimler yer alıyor.

UZAK ŞEHİR DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi olup başrolünde Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal'ı buluşturan Uzak Şehir dizisi, her pazartesi akşamı saat 20.00'da Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

Uzak Şehir dizisi 54. bölüm fragmanı yayınlandı, izleyiciler ayağa kalktı! Fragmanı izleyen herkes senaristi eleştirdi
