Uzak Şehir dizisi 54. bölüm fragmanı yayınlandı, izleyiciler ayağa kalktı! Fragmanı izleyen herkes senaristi eleştirdi

Yayınlandığı ilk günden beri yoğun bir ilgi gören Uzak Şehir dizisi izleyicileri, son birkaç bölümdür ekranlara gelen yeni bölüm fragmanlarını tatmin edici bulmayarak dizinin senaristine seslendi. Oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya gibi isimler bulunan Uzak Şehir dizisinin kabak tadı vermeye başlayan fragmanlarına sosyal medya kullanıcıları yaptıkları paylaşımlarla belli etti. Dizinin ilk bölümlerini seyrederken yaşanan heyecan ve heves duygularının giderek yok olduğunu şikayetleriyle dile getiren sosyal medya kullanıcıları sonunda isyan etti.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN SENARİSTİ, İZLEYİCİLERİ KIZDIRDI! UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM FRAGMANI BEĞENİLMEDİ

Kanal D'nin sevilen projesi Uzak Şehir dizisinin geçtiğimiz gün 53. bölümü ekrana çıkan bölümü sonrasında izleyiciler gözlerini gelecek hafta yayınlanacak bölümün fragmanına dikti.

Büyük bir heyecan ve merakla bekledikleri Uzak Şehir dizisi 54. bölüm 1. tanıtım fragmanı izleyiciler arasında yeterli gelmedi.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN SIKI TAKİPÇİLERİ FRAGMANDA BEKLEDİKLERİNİ BULAMADI!

Gelecek hafta Pazartesi akşamı saat 20.00'da Kanal D ekranında yayınlanacak olan Uzak Şehir dizisi 54. bölümü ile sevenleri karşısına çıkacak.

Her hafta benzer olayların işlenmeye başlandığı fark edilen Uzak Şehir dizisi için izleyicler artık taşma noktasına geldi.

Uzak Şehir dizi fanları, yayınlanan yeni bölüm fragmanı sonrasında ayaklanarak fragmanın beğenilmediğini ve artık dizinin eski cazibesinin kalmadığını gösteren yorumlarda bulundu.

Uzak Şehir dizisinin 54. yeni bölümü için sosyal medyada; 'Haftaya da aynı şeyler', 'Kalemin kırılsın senarist dizinin içinden geçtin', 'Yazarın artık başlangıçtaki standartta olmadığı için değiştirilmesini rica ediyorum', 'Eskisi gibi izleme hevesimiz kalmadı' tarzında çok sayıda eleştirel değerlendirmeler yapıldı.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Medeniyetler şehri Mardin’in tarihi atmoesferinde çekimi gerçekleştirilen Uzak Şehir dizinin oyuncu kadrosunda;

Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Mine Kılıç, Dilin Döğer, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Banu Fotocan, Mehmet Polat, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer gibi isimler yer alıyor.

UZAK ŞEHİR DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi olup başrolünde Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal'ı buluşturan Uzak Şehir dizisi, her pazartesi akşamı saat 20.00'da Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.