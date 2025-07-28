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 | Dilek Ulusan

Uzak Şehir dizisinde De Mardin şarkısını söyledi! Haluk Bilginer ile Aşkın Nur Yengi'nin gözlerden uzak büyüttüğü kızları bakın nerede ortaya çıktı

Uzak şehir dizisinde söylediği De Mardin şarkısıyla büyük beğeni toplayan Haluk Bilginer ile Aşkın Nur Yengi'nin kızı Nazlı Bilginer, Sıla konserinde ortaya çıktı. Nazlı Bilginer sesiyle herkesi kendine hayran bıraktı.

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Uzak Şehir dizisinde De Mardin şarkısını söyledi! Haluk Bilginer ile Aşkın Nur Yengi'nin gözlerden uzak büyüttüğü kızları bakın nerede ortaya çıktı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 14:32
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 14:32

Aşkın Nur Yengi ve 'in kameralardan uzak büyüttüğü kızları Nazlı Bilginer, babasıyla birlikte Harbiye'de konserine katıldı. Annesine olan benzerliğiyle dikkat çeken Nazlı, Sıla'yla "Yan Benimle" şarkısında sürpriz bir düet yaptı.

NAZLI BİLGİNER, SILA KONSERİNDE ORTAYA ÇIKTI

Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer'in gözlerden uzak büyüttükleri kızları Nazlı Bilginer, sesiyle de beğeni topladı. Babası Haluk Bilginer ile beraber Sıla konserine giden Nazlı Bilginer sahnede Yan Benimle şarkısını söyledi. Herkes Nazlı Bilginer'in sesine hayran kaldı.

Uzak Şehir dizisinde De Mardin şarkısını söyledi! Haluk Bilginer ile Aşkın Nur Yengi'nin gözlerden uzak büyüttüğü kızları bakın nerede ortaya çıktı

Nazlı, Sıla'yla birlikte "Yan Benimle" şarkısında düet yaptı. Alkışlar eşliğinde gerçekleşen bu anlarda, Haluk Bilginer'in kızıyla gururla izlediği gözlendi.

Uzak Şehir dizisinde De Mardin şarkısını söyledi! Haluk Bilginer ile Aşkın Nur Yengi'nin gözlerden uzak büyüttüğü kızları bakın nerede ortaya çıktı

Reyting rekorları kıran ’de “De Mardin” şarkısını seslendiren kişinin kim olduğu merak ediliyordu. Gizemli ismin kim olduğu ortaya çıktı. Uzak Şehir dizisinde De Mardin şarkısını söyleyen kişinin ise Nazlı Bilginer olduğu ortaya çıktı.

Uzak Şehir dizisinde De Mardin şarkısını söyledi! Haluk Bilginer ile Aşkın Nur Yengi'nin gözlerden uzak büyüttüğü kızları bakın nerede ortaya çıktı
ETİKETLER
#haluk bilginer
#sıla
#Uzak Şehir
#Nazlı Bilginer
#Aşkın Nur Yengi
#De Mardin
#Düet
#Magazin
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