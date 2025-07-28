Uzak Şehir dizisinde De Mardin şarkısını söyledi! Haluk Bilginer ile Aşkın Nur Yengi'nin gözlerden uzak büyüttüğü kızları bakın nerede ortaya çıktı

Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer'in kameralardan uzak büyüttüğü kızları Nazlı Bilginer, babasıyla birlikte Harbiye'de Sıla konserine katıldı. Annesine olan benzerliğiyle dikkat çeken Nazlı, Sıla'yla "Yan Benimle" şarkısında sürpriz bir düet yaptı.

NAZLI BİLGİNER, SILA KONSERİNDE ORTAYA ÇIKTI

Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer'in gözlerden uzak büyüttükleri kızları Nazlı Bilginer, sesiyle de beğeni topladı. Babası Haluk Bilginer ile beraber Sıla konserine giden Nazlı Bilginer sahnede Yan Benimle şarkısını söyledi. Herkes Nazlı Bilginer'in sesine hayran kaldı.

Nazlı, Sıla'yla birlikte "Yan Benimle" şarkısında düet yaptı. Alkışlar eşliğinde gerçekleşen bu anlarda, Haluk Bilginer'in kızıyla gururla izlediği gözlendi.

Reyting rekorları kıran Uzak Şehir’de “De Mardin” şarkısını seslendiren kişinin kim olduğu merak ediliyordu. Gizemli ismin kim olduğu ortaya çıktı. Uzak Şehir dizisinde De Mardin şarkısını söyleyen kişinin ise Nazlı Bilginer olduğu ortaya çıktı.