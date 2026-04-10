Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Uzak Şehir ekibi Sinem Ünsal'ı İstanbul'a destekle gönderdi! Herkes canla başla çalıştı

Uyuşturucu operasyonu kapsamında Emir Can İğrek, Hafsanur Sancaktutan Ahsen Eroğlu, Uzak Şehir dizisinin Alya Albora'sı Sinem Ünsal dahil 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Mardin'de çekimde olan Sinem Ünsal yaptığı paylaşımda, "Son derece üzgünüm" dedi. Uzak Şehir ekibi Sinem Ünsal'a desteklerini esirgemedi, tüm ekip gece boyunca Alya Albora karakterinin sahnelerini bitirmek için çalıştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.04.2026
saat ikonu 10:43
|
GÜNCELLEME:
10.04.2026
saat ikonu 11:08

kapsamında Emir Can İğrek, Hafsanur Sancaktutan Ahsen Eroğlu, dizisinin Alya Albora'sı dahil 14 kişi hakkında verildi. Sinem Ünsal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Çekimlerim nedeniyle Mardin’deyim ve çıkan haberleri şu an öğrendim" dedi. Sinem Ünsal'a sevgilisi Berk Cankat'tan da destek gecikmedi.

HABERİN ÖZETİ

Uyuşturucu soruşturması kapsamında Emir Can İğrek, Hafsanur Sancaktutan, Ahsen Eroğlu ve Sinem Ünsal dahil 14 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, oyuncu Sinem Ünsal çekimleri nedeniyle Mardin'de olduğunu ve çıkan haberleri yeni öğrendiğini belirterek açıklama yaptı.
Uyuşturucu soruşturması kapsamında Emir Can İğrek, Hafsanur Sancaktutan, Ahsen Eroğlu ve Sinem Ünsal dahil 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Oyuncu Sinem Ünsal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çekimleri nedeniyle Mardin'de olduğunu ve çıkan haberleri yeni öğrendiğini belirtti.
Sinem Ünsal, açıklamasında gerçeğin tek olduğunu bildiğini ve yetkili mercilerin yürüteceği sürece saygı duyduğunu ifade etti.
Uzak Şehir dizisinin oyuncusu Sinem Ünsal'a sevgilisi Berk Cankat'tan destek geldi.
Mardin'de çekilen Uzak Şehir dizisinin ekibi, Sinem Ünsal'ın 57. bölümdeki sahnelerini tamamladı ve oyuncuyu İstanbul'da ifadesini vermek üzere desteklerle uğurladı.
HAKKINDA GÖZALTI KARATI VERİLEN SİNEM ÜNSAL'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Sinem Ünsal yaptığı açıklamada “Çekimlerim nedeniyle Mardin’deyim ve çıkan haberleri şu an öğrendim. Adımın böyle bir konuyla yan yana anılmasından dolayı son derece üzgünüm ancak gerçeğin tek olduğunu biliyorum ve yetkili mercilerin yürüteceği sürece saygı duyuyorum. Üzerime düşen ne varsa yapmak üzere en kısa sürede İstanbul’da olacağım.” dedi.

UZAK ŞEHİR EKİBİNDEN SİNEM ÜNSAL'A DESTEK

Mardin'de çekilen Uzak Şehir dizisinin ekibi bugün Sinem Ünsal'ın 57. bölümdeki sahnelerini tamamlandı. Başarılı oyuncu İstanbul'da ifadesini vermek için İstanbul'a doğru yola çıktı. Uzak Şehir ekibi Sinem Ünsal'ı desteklerle İstanbul'a gönderdi.

SİNEM ÜNSAL KAÇ YAŞINDA?

21 Haziran 1993 Sinem Ünsal, 2017 yılından itibaren oyunculuk ve tiyatro ile ilgilenmektedir. 2017 yılında yayımlanan Çoban Yıldızı adlı dizide Güneş karakterini, 2017-2018 yılları arasında yayımlanan Siyah Beyaz Aşk adlı dizide ise Gülsüm Aslan karakterini oynadı. 2018-2019 yılları arasında yayımlanan Kızım adlı dizide Sevgi Günay karakterini oynadı. 2019 yılında yayımlanmış Raif ile Letafet adlı tiyatro oyununda Letafet karakterini oynadı. 2019-2021 yılları arasında yayımlanan Mucize Doktor adlı dizide çok sevilen Doktor Nazlı Gülengül karakterini oynadı. Günümüzde ise, Kanal D'de yayımlanan Uzak Şehir dizisinde Alya Albora karakterini oynamaktadır.

YılYapım TürüYapım AdıKarakter Adı
2017DiziÇoban YıldızıGüneş
2017-2018DiziSiyah Beyaz AşkGülsüm Aslan
2018-2019DiziKızımSevgi Günay
2019Tiyatro OyunuRaif ile LetafetLetafet
2019-2021DiziMucize DoktorDoktor Nazlı Gülengül
GünümüzdeDizi (Kanal D)Uzak ŞehirAlya Albora
ETİKETLER
#sinem ünsal
#Uzak Şehir
#Gözaltı Kararı
#Uyuşturucu Soruşturması
#Berk Cankat
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.