Uzak Şehir ekibi Sinem Ünsal'ı İstanbul'a destekle gönderdi! Herkes canla başla çalıştı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında Emir Can İğrek, Hafsanur Sancaktutan Ahsen Eroğlu, Uzak Şehir dizisinin Alya Albora'sı Sinem Ünsal dahil 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sinem Ünsal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Çekimlerim nedeniyle Mardin’deyim ve çıkan haberleri şu an öğrendim" dedi. Sinem Ünsal'a sevgilisi Berk Cankat'tan da destek gecikmedi.
Sinem Ünsal yaptığı açıklamada “Çekimlerim nedeniyle Mardin’deyim ve çıkan haberleri şu an öğrendim. Adımın böyle bir konuyla yan yana anılmasından dolayı son derece üzgünüm ancak gerçeğin tek olduğunu biliyorum ve yetkili mercilerin yürüteceği sürece saygı duyuyorum. Üzerime düşen ne varsa yapmak üzere en kısa sürede İstanbul’da olacağım.” dedi.
Mardin'de çekilen Uzak Şehir dizisinin ekibi bugün Sinem Ünsal'ın 57. bölümdeki sahnelerini tamamlandı. Başarılı oyuncu İstanbul'da ifadesini vermek için İstanbul'a doğru yola çıktı. Uzak Şehir ekibi Sinem Ünsal'ı desteklerle İstanbul'a gönderdi.
21 Haziran 1993 Sinem Ünsal, 2017 yılından itibaren oyunculuk ve tiyatro ile ilgilenmektedir. 2017 yılında yayımlanan Çoban Yıldızı adlı dizide Güneş karakterini, 2017-2018 yılları arasında yayımlanan Siyah Beyaz Aşk adlı dizide ise Gülsüm Aslan karakterini oynadı. 2018-2019 yılları arasında yayımlanan Kızım adlı dizide Sevgi Günay karakterini oynadı. 2019 yılında yayımlanmış Raif ile Letafet adlı tiyatro oyununda Letafet karakterini oynadı. 2019-2021 yılları arasında yayımlanan Mucize Doktor adlı dizide çok sevilen Doktor Nazlı Gülengül karakterini oynadı. Günümüzde ise, Kanal D'de yayımlanan Uzak Şehir dizisinde Alya Albora karakterini oynamaktadır.
|Yıl
|Yapım Türü
|Yapım Adı
|Karakter Adı
|2017
|Dizi
|Çoban Yıldızı
|Güneş
|2017-2018
|Dizi
|Siyah Beyaz Aşk
|Gülsüm Aslan
|2018-2019
|Dizi
|Kızım
|Sevgi Günay
|2019
|Tiyatro Oyunu
|Raif ile Letafet
|Letafet
|2019-2021
|Dizi
|Mucize Doktor
|Doktor Nazlı Gülengül
|Günümüzde
|Dizi (Kanal D)
|Uzak Şehir
|Alya Albora