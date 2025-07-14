Uzak Şehir oyuncularının Mardin'e gideceği tarih belli oldu

Uzak Şehir dizisi geçtiğimiz sezonun en popüler yapımlarından biriydi. Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın başrolünde olduğu dizi reyting rekorları kırmıştı. Oyuncular ve dizi ekibi tatilin keyfini çıkarırken, Mardin'e dönüş tarihi de belli oldu.

UZAK ŞEHİR OYUNCULARI MARDİN YOLCUSU

2 Haziran 2025 Pazartesi akşamı yayınlanan 28. bölümle sezon finali yapan Uzak Şehir, yaz boyunca da konuşulmaya devam etti. Geçtiğimiz sezon çok konuşulan ve yeni bölümü merakla beklenen dizinin çekim tarihi belli oldu.

Sosyal medyada yaz boyunca editleri dönen dizisinin yeni sezon çekim tarihi de belli oldu. Uzak Şehir ekibi yeni sezon için Ağustos’un 2. haftası sete çıkacak. Dizinin yeni bölümleri ise eylül ayının ilk haftası veya ikinci haftası yayınlanması bekleniyor.