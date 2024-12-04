Uzak Şehir oyuncusu Atakan Özkaya, sevgilisi Asena Girişken ile ayrıldı

04 Aralık 2024 17:37 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 17:37

Başrolünde Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı Uzak Şehir dizisinde Kaya rolüyle gündemde olan Atakan Özkaya uzun süredir sevgili olduğu oyuncu Asena Girişken'den ayrıldı.

Hazal Kaya acı haberi sosyal medyadan paylaştı: Seni özlemediğim bir gün bile olmayacak

Hazal Kaya acı haberi sosyal medyadan paylaştı: Seni özlemediğim bir gün bile olmayacak

Son olarak Aldatmak​ dizisiyle ekranda olan Asena Girişken ile Uzak Şehir ile adından söz ettiren Atakan Özkaya ayrılık​ kararı aldı. Geçtiğimiz yıl birlikte Hatay'ın Samandağ ilçesine giderek buradaki depremzede çocuklara hediyeler götürmüştü. Çiftin ayrılık kararı aldığı iddia edildi.

ATAKAN ÖZKAYA İLE ASENA GİRİŞKEN AYRILDI

Uzun süredir beraber olan Asena Girişken ile Atakan Özkaya, sosyal medya hesabından birbirlerini takipten çıktı. Son olarak Aldatmak dizisinde yer alan Asena Girişken yeni proje okurken, Atakan Özkaya ise Mardin'de Uzak Şehir dizisinin çekiminde.

Uzun süredir beraber olan ikilinin geçtiğimiz yıl ayrılık kararı aldığı kısa bir süre ise barıştıkları ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl ise birlikte bayram tatiline deprem bölgesinde giden Atakan Özkaya Asena Girişken depremzede çocuklarla bir araya gelerek bayrama mutlu girmeleri için çeşitli etkinlikler yapmıştı.