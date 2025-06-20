Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'dan kıskançlık iddialarına cevap

Sezonun en çok konuşulan dizilerinden biri olan Uzak Şehir, 28. bölümle sezon finali yaptı. Dizinin başrol oyuncusu Sinem Ünsal, partneri Ozan Akbaba'nın eşinin hakkında çıkan 'kıskançlık' haberlerine ise, ''Eşlerimizle birlikte sık sık vakit geçiriyoruz" diyerek cevap verdi.

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir'in başrol oyuncusu Sinem Ünsal, tatil sonrası havalimanında objektiflere yansıdı. Başarılı oyuncu, dizideki partneri Ozan Akbaba hakkında hayranlarını sevindirecek açıklamalarda bulundu. Ünsal, "Birbirimizin dilini çözdük" diyerek aralarındaki uyuma dikkat çekti.

UZAK ŞEHİR'İN ALYA'SINDAN OZAN AKBABA'YA ÖVGÜ

Tatil sonrası İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen Sinem Ünsal, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Partneri Ozan Akbaba'yı öven Sinem Ünsal, "Artık Ozan'la birbirimizin dilini çözdük. Sette birlikte çalışmak çok keyifli. Alıştıkça sahneler daha doğal ve akıcı hale geliyor." dedi.

Sinem Ünsal, Uzak Şehir'deki partneri Ozan Akbaba'nın eşinin kıskançlık yaptığı yönündeki iddiaları da yalanlayarak, "Benim eşim, onun eşi, hep birlikte vakit geçiriyoruz sık sık. Çok güzel arkadaş olduk ailece." dedi.