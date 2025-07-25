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 | Dilek Ulusan

Uzak Şehir'in Cihan Albora'sı Ozan Akbaba'nın yeni imajı Çağatay Ulusoy'a benzetildi! Bıyıklar uzadı sosyal medya karıştı

Eşref Rüya dizisinin sezon finali olmasının ardından Çağatay Ulusoy yeni filmi imajını yeniledi. Uzak Şehir dizisindeki rolüyle geçtiğimiz sezona damga vuran Ozan Akbaba da imajını yeniledi. İki ismin benzerliklerine yorum yağdı.

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Uzak Şehir'in Cihan Albora'sı Ozan Akbaba'nın yeni imajı Çağatay Ulusoy'a benzetildi! Bıyıklar uzadı sosyal medya karıştı
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 10:40
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 10:40

Geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan yapımları Eşref Rüya ve dizisi oldu. İki dizisinin başrol oyuncuları ile , dizinin sezon finalinin ardından yeni imajlarıyla da çok konuşuldu.

OZAN AKBABA İLE ÇAĞATAY ULUSOY'UN BIYIKLI İMAJI

Yaz sezonunu çalışarak geçiren Çağatay Ulusoy, Uyuyan Adam filminde Ferman karakteriyle yeni imaja büründü. Bıyıklı haliyle gündem olan Çağatay Ulusoy, dayısıyla çektirdiği kareyle de çok konuşuldu.

Uzak Şehir'in Cihan Albora'sı Ozan Akbaba'nın yeni imajı Çağatay Ulusoy'a benzetildi! Bıyıklar uzadı sosyal medya karıştı

Geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan dizisi Uzak Şehir'de Cihan Albora karakteriyle büyük bir popülerlik kazanan Ozan Akbaba, sezon finali ardından bıyıklarını uzattı.

Uzak Şehir'in Cihan Albora'sı Ozan Akbaba'nın yeni imajı Çağatay Ulusoy'a benzetildi! Bıyıklar uzadı sosyal medya karıştı

Ozan Akbaba'nın son hali takipçilerini ikiye böldü. Kimileri çok yakıştırırken, kimileri ise eski halinin daha iyi olduğunu belirtti.

Uzak Şehir'in Cihan Albora'sı Ozan Akbaba'nın yeni imajı Çağatay Ulusoy'a benzetildi! Bıyıklar uzadı sosyal medya karıştı

OZAN AKBABA İLE ÇAĞATAY ULUSOY'UN YENİ İMAJLARI BİRBİRİNE BENZETİLDİ

Çağatay Ulusoy ile Ozan Akbaba'nın yeni imajı da birbirine benzetildi. İki oyuncunun imaj değişikliği “Yeni sezona bıyıklı mı dönecekler?” sorusunu da beraberinde getirdi. Ozan Akbaba ile Çağatay Ulusoy hayranları iki ismin yanı projede yer almaları için yorum yağdırdı.

Uzak Şehir'in Cihan Albora'sı Ozan Akbaba'nın yeni imajı Çağatay Ulusoy'a benzetildi! Bıyıklar uzadı sosyal medya karıştı
ETİKETLER
#çağatay ulusoy
#Uzak Şehir
#Ozan Akbaba
#Türk Dizileri
#Eşref Rüya
#Bıyık
#İmaj Değişikliği
#Magazin
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