Uzak Şehir'in Cihan Albora'sı Ozan Akbaba'nın yeni imajı Çağatay Ulusoy'a benzetildi! Bıyıklar uzadı sosyal medya karıştı

Geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan yapımları Eşref Rüya ve Uzak Şehir dizisi oldu. İki dizisinin başrol oyuncuları Çağatay Ulusoy ile Ozan Akbaba, dizinin sezon finalinin ardından yeni imajlarıyla da çok konuşuldu.

OZAN AKBABA İLE ÇAĞATAY ULUSOY'UN BIYIKLI İMAJI

Yaz sezonunu çalışarak geçiren Çağatay Ulusoy, Uyuyan Adam filminde Ferman karakteriyle yeni imaja büründü. Bıyıklı haliyle gündem olan Çağatay Ulusoy, dayısıyla çektirdiği kareyle de çok konuşuldu.

Geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan dizisi Uzak Şehir'de Cihan Albora karakteriyle büyük bir popülerlik kazanan Ozan Akbaba, sezon finali ardından bıyıklarını uzattı.

Ozan Akbaba'nın son hali takipçilerini ikiye böldü. Kimileri çok yakıştırırken, kimileri ise eski halinin daha iyi olduğunu belirtti.

OZAN AKBABA İLE ÇAĞATAY ULUSOY'UN YENİ İMAJLARI BİRBİRİNE BENZETİLDİ

Çağatay Ulusoy ile Ozan Akbaba'nın yeni imajı da birbirine benzetildi. İki oyuncunun imaj değişikliği “Yeni sezona bıyıklı mı dönecekler?” sorusunu da beraberinde getirdi. Ozan Akbaba ile Çağatay Ulusoy hayranları iki ismin yanı projede yer almaları için yorum yağdırdı.