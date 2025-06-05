Uzak Şehir'in Pakize'si Yaren Gültekin ile Burak Deniz'den sürpriz

Başrolünde Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba'nın yer aldığı Uzak Şehir dizisinde Pakize karakteriyle yer alan Yaren Gültekin, yeni bir aşka yelken açtı.

Mardin'de çekimleri gerçekleşen Uzak Şehir dizisi 28. bölümde sezon finali yaptı. Tüm ekip hafta sonu gerçekleşen kutlama yemeğinde bir araya geldi. Geceye katılan dizinin Pakize'si son olarak Bir Gece Masalı dizisinde rol alan Burak Deniz ile birlikte görüntülendi.

YAREN GÜLTEKİN İLE BURAK DENİZ BİRLİKTE GÖRÜNTÜLKENDİ

Uzak Şehir dizisi için uzun süredir Mardin'de olan Yaren Gültekin, İstanbul'da Burak Deniz ile görüntülendi. İki isim dondurma yerken hayranlarının kameralarına takıldı. İki ismin sevgili olduğu iddia edilirken, oyunculardan herhangi bir paylaşım gelmedi.

Geçtiğimiz günlerde final yapan Bir Gece Masalı'nda Mahir karakterini oynayan Burak Deniz, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Burak Deniz'in sık sık rol arkadaşı Su Burcu Yazgı Coşkun ile poz vermesinin ardından ikilinin beraber olduğu iddia edildi.