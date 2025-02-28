Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Uzaya çıkan ilk pop yıldızı olacak! Katy Perry yeni bir boyuta geçiyor

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, uzaya çıkan ilk pop yıldızlarından biri olmaya hazırlanıyor. Jeff Bezos’un sahibi olduğu Blue Origin şirketi, NS-31 misyonu kapsamında gerçekleştireceği yeni uzay yolculuğunda Perry’nin de yer alacağını duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Uzaya çıkan ilk pop yıldızı olacak! Katy Perry yeni bir boyuta geçiyor
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
28.02.2025
saat ikonu 02:29
|
GÜNCELLEME:
28.02.2025
saat ikonu 02:29

Amerikalı iş insanı Jeff Bezos’un sahibi olduğu havacılık ve uzay şirketi Blue Origin, NS-31 misyonu kapsamında gerçekleştireceği yeni uzay yolculuğunun detaylarını paylaştı. Açıklamada, uzaya gidecek isimler arasında ABD’li ünlü şarkıcı Katy Perry’nin de yer alacağı duyuruldu.

NEW SHEPARD ROKETİYLE UZAYA ÇIKACAKLAR

Blue Origin, 2021 yılından bu yana uzay turizmi kapsamında 10 dakikalık ücretli uçuşlar düzenliyor. İlkbaharda yapılması planlanan NS-31 misyonunda New Shepard roketi kullanılacak. Yolcular arasında Katy Perry'nin yanı sıra Jeff Bezos’un nişanlısı eski gazeteci Lauren Sanchez, gazeteci Gayle King, eski NASA roket bilimcisi Aisha Bowe, bilim insanı Amanda Nguyen ve film yapımcısı Kerianne Flynn de bulunuyor.

NEW SHEPARD’IN 11. İNSANLI UÇUŞU OLACAK

Fırlatma tarihi henüz açıklanmazken, bu uçuşun New Shepard roketiyle yapılan 11. insanlı uçuş olacağı belirtildi. Blue Origin, uzay turizmi kapsamında gerçekleştirdiği bu kısa süreli uçuşlarla özel yolculara yerçekimsiz ortam deneyimi yaşatmayı amaçlıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa evlerinde ölü bulundu
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.