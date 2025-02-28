Uzaya çıkan ilk pop yıldızı olacak! Katy Perry yeni bir boyuta geçiyor

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, uzaya çıkan ilk pop yıldızlarından biri olmaya hazırlanıyor. Jeff Bezos’un sahibi olduğu Blue Origin şirketi, NS-31 misyonu kapsamında gerçekleştireceği yeni uzay yolculuğunda Perry’nin de yer alacağını duyurdu.

Amerikalı iş insanı Jeff Bezos’un sahibi olduğu havacılık ve uzay şirketi Blue Origin, NS-31 misyonu kapsamında gerçekleştireceği yeni uzay yolculuğunun detaylarını paylaştı. Açıklamada, uzaya gidecek isimler arasında ABD’li ünlü şarkıcı Katy Perry’nin de yer alacağı duyuruldu.

NEW SHEPARD ROKETİYLE UZAYA ÇIKACAKLAR

Blue Origin, 2021 yılından bu yana uzay turizmi kapsamında 10 dakikalık ücretli uçuşlar düzenliyor. İlkbaharda yapılması planlanan NS-31 misyonunda New Shepard roketi kullanılacak. Yolcular arasında Katy Perry'nin yanı sıra Jeff Bezos’un nişanlısı eski gazeteci Lauren Sanchez, gazeteci Gayle King, eski NASA roket bilimcisi Aisha Bowe, bilim insanı Amanda Nguyen ve film yapımcısı Kerianne Flynn de bulunuyor.

NEW SHEPARD’IN 11. İNSANLI UÇUŞU OLACAK

Fırlatma tarihi henüz açıklanmazken, bu uçuşun New Shepard roketiyle yapılan 11. insanlı uçuş olacağı belirtildi. Blue Origin, uzay turizmi kapsamında gerçekleştirdiği bu kısa süreli uçuşlarla özel yolculara yerçekimsiz ortam deneyimi yaşatmayı amaçlıyor.