Vahe Kılıçarslan hakkında hapis istemi! Çarptığı kadın engelli kaldı, ilk açıklama geldi

23 Aralık 2024 14:51 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 14:58

Afyonkarahisar’da 15 Temmuz 2023’te meydana gelen kaza sonucu yüzde 67 engelli kalan Olcay Emine Yıldırım, Vahe Kılıçarslan hakkında hem hapis cezası hem de 5 milyon TL’lik tazminat davası açtı.

İşletme mühendisi 45 yaşındaki Olcay Emine Yıldırım, 15 Temmuz 2023’te sunucu ve eski manken Vahe Kılıçarslan'ın Afyon’da yaşanan trafik kazasında araçlarına çarparak olay yerinden kaçtığını iddia etti. Sunucu Vahe Kılıçarslan'dan şikâyetçi olan Yıldırım'ın yüzde 67 engelli raporu aldığı ortaya çıktı.

VAHE KILIÇARSLAN'A HAPİS CEZASI İSTEMİ

Akşam'da yer alan habere göre, Afyon​'da yaşanan kazanın ardından yürütülen soruşturmada, Yıldırım’ın yüzde 67 oranında engelli kaldığı belirlendi. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, Kılıçarslan hakkında 2 ayrı suçtan toplam 4 yıl 6 ay hapis cezası talep edildi.

Kazada ağır yaralanan Yıldırım’ın avukatı Handan Bakbak, müvekkilinin kazanın ardından felç kaldığını ve mesleğini yapamaz hale geldiğini belirterek, “Müvekkilim, kazadan sonra çocuğuna bile sarılamıyor” dedi.

Ayrıca Olcay Emine Yıldırım, Vahe Kılıçarslan hakkında 5 milyon TL’lik tazminat davası da açtıklarını açıkladı. Davanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.

"İFTİRA İLE KARŞI KARŞIYAYIM"

İddialar sonrası açıklama yapan Vahe Kılıçarslan, "Büyük iftira ile karşı karşıyayım... Karşılıklı mahkeme sürecinin devam ettiği ve hiçbir suçumun olmadığını belirterek konuyu sizlerle paylaşıyorum; 5 Temmuz 2023 saat 01.30'da, Kütahya yolu üstünde sol tarafta seyrederken, kavşağa girişim esnasında, sürücüsü Dursun Yıldırım olan, 69 yaşında bir beyefendinin bilir kişi raporunda tespitli 24 metre fren izine sahip çok süratli bir şekilde gelip, aracımın arka köşemden çarpması nedeniyle sağa caddenin ortasına savruldum. Bana çarpan araç freni bırakmayarak freni kilitleyerek, kavşağın banketine çarpıp aracının takla atmasına sebebiyet verdi. Hemen yardımlarına ben koşup kapıları açıp, araçtan çıkmalarına destek ve yardımcı oldum. Ambulans ve trafik ekipleri geldi. Bana çarpan araçtaki aileyi ve beni tedaviye aldılar. Afyon Devlet Hastanesi'ne sürücü beyefendinin kızını Emine Yıldırım hanımefendiyi kaburga kırığından dolayı tedaviye aldılar. Eskişehir'de özel bir hastaneye sevk olan hanımefendi 6 gün kaldıktan sonra taburcu oldular. Gereken tüm açıklamaları yapıp, 1 gram bile suçumun olmadığını anlatıp, ispatlayacağım. Ayrıca bana çarpmadan 24 metre yani bir futbol sahasının dörtte biri kadar yerde fren izi bulunmaktadır. Bana çarpan aracın fren izi 24 metre savcılık ve bilir kişi tarafından rapora tescil ettirilmiştir. Kazadan sonra süreci takip ederken tehdit ve karşı tarafın hastane masraflarını ödemem için istenilen paraları suçsuz olduğum için, reddedip, yüce Türk adaletinin, yargı sürecinde doğru kararı vereceğini ifade etmişimdir. Ünlü olduğum için hak edilmeyen bir parayı karşı tarafın istediğini, üzüntü içinde görüyorum... Olay anında bana çarpan aracın içindeki kazazede yurttaşlarımızı aracın kaplarını açıp çıkmalarına destek ben olmuşumdur. Olay yerine gelen insanlar ve ambulans ekibi şahidimdir. Benim çarpıp, kaçtığımı iddia edip hakkımda iftira atıp yanlış bilgilendirme yapanları, Yüce Rabbimize havale ediyor elimdeki belgelerle hukuki süreç başlatacağıma siz değerli takipçilerimle paylaşıyorum." dedi.