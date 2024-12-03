Vedat Milor neden görüntülenmek istemediğini açıkladı! El titremesi rahatsızlığıyla ilgili konuştu: Ünlü gurme parkinson mu?

03 Aralık 2024 21:58 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 21:59

Ünlü gurme Vedat Milor, Okan Bayülgen'in programında, izinsiz video çekimi nedeniyle neden tepki gösterdiğini ayrıntılı olarak açıkladı. Yaşadığı sağlık sorununa da değinen Milor, bu şekilde yemek yerken görüntülenmek istemediğine dikkat çekti. Milor parkinson olduğuyla ilgili iddialara da yanıt verdi.

Ünlü gurme Vedat Milor​, İstanbul’daki en iyi lahmacunu olarak nitelendirdiği bir restoranı ziyaretinde izinsiz video çekimine tepki gösterdi. Restoran sahibinin, Milor’un izni olmadan görüntü almasıüzerine yaşanan gerilim, gurmenin restoran sahibini azarladığı anların sosyal medyada yayımlanmasıyla büyük tartışma koparttı.

Okan Bayülgen​'in programında konuya açıklık getiren Milor, yemek yerken görüntülenmek istemediğini ve bu durumun kendisini rahatsız ettiğini belirtti. Milor, “Burada olan şuydu, ben farkında olmadan 10 dakikadır videomu çekiyorlar. İstemediğim şeyler de var. Özel hassasiyet durumum da var. Yıllar önce çok ciddi bir cıva zehirlenmesinden dolayı motor fonksiyonlarım etkilendi. Bunu göstermek istemiyorum. Ağzım açıkken de göstermek istemiyorum” ifadelerini kullandı.

VEDAT MİLOR PARKİNSON İDDİALARINI REDDETTİ

Okan Bayülgen, Milor’un açıklamaları üzerine "Bunu iyi ki söylüyorsunuz, parkinson olduğunuzu düşünenler var" dedi. Milor ise "Yok, hiç alakası yok," diyerek Parkinson hastalığına dair bir iddiayı reddetti.

"ACIMA HİSSİ OLUŞTURACAK DURUM VAR"

Bayülgen, ayrıca Milor’un yemek yerken ya da bardağı tutarken yaşadığı rahatsızlıkları vurgulayarak, "Çevrede hoşnutsuzluk, acıma hissi oluşturacak bir durum var," dedi. Milor ise buna "Çok doğru. İnsanın temel hakkı mahremiyet hakkı" yanıtını verdi.

Bayülgen, "Sizin nedeniniz var, söylediniz. El titremesi yüzünden yemek yerken eşiniz yanınızda belki ağzınızı siliyor, peçete veriyor. Bunların görüntülenmesini istemiyor olabilirsiniz. Buna rağmen o restoranı tavsiye ediyorsunuz. Kimse bu kadar medeni olamaz" diyerek Milor'a destek verdi.

NE OLMUŞTU?

Vedat Milor, ziyaret ettiği lahmacuncuda rızası dışında görüntülediği için restoran sahibini azarlamıştı. 'Ben maymun değilim' diyen Vedat Milor'un karşısında restoran sahibi yalnızca 'estağfurullah' diyebildi.