Vedat Milor'dan Kent Lokantası soruşturması sonrası ilk açıklama

Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan 'Kent Lokantası' soruşturmasına ilişkin Vedat Milor'dan ilk açıklama geldi. Milor, "Prensiplerimi hatırlatmak isterim; Tarafsız ve bağımsız kalmak için hiçbir lokantadan davet kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Yemek yazarı Vedat Milor, eşi ve İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe ile birlikte Üsküdar Kent Lokantası'na gitmiş ve bu deneyimini YouTube kanalında "40 liraya dört çeşit yemek: Bu fiyat gerçek mi?" başlıklı video ile paylaşmıştı.

BAKANLIK YAZILI AÇIKLAMA TALEP ETTİ

Ticaret Bakanlığı da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait Kent Lokantası'nda yemek yiyerek bu deneyimini YouTube kanalında paylaşan Milor'dan, 'örtülü reklam' yaptığı gerekçesiyle yazılı açıklama talep etti.

"KENDİM SEÇİYOR VE HESABI ÖDÜYORUM"

Konuya ilişkin Vedat Milor'dan ilk açıklama geldi. Sosyal medyadan paylaşım yapan Milor, tarafsız ve bağımsız kalmak için hiçbir lokantadan davet kabul etmediğini söyledi.

"Son gelişmeler vesilesiyle prensiplerimi hatırlatmak isterim: Tarafsız ve bağımsız kalmak için hiçbir lokantadan davet kabul etmiyorum. Gideceğim yerleri tamamen kendim seçiyor ve hesabı ödüyorum"

https://x.com/vedatmilor/status/1898748410284384305