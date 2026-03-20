Vefat eden İbrahim Yıldız'ın ablasından yürek burkan bayramlaşma! Ela Altınay: Arada bir yanımdan esinti geçiyor

Üzerine ağaç devrildiği için 6 aydır yoğun bakımda kalan ve sonrasında da hayatını kaybeden oyuncu İbrahim Yıldız'ın ablası, yürek burkan paylaşımıyla göz doldurdu. Ablası, 'Duy Beni' dizisindeki rolüyle akıllarda kalan kardeşi İbrahim Yıldız'ın cenaze töreninde, tabutu başında gözyaşları dökmüş ve "Ablan kurban olsun sana İbrahim... Ablan kurban olsun sana İbo. Olan biten çok kırıyor beni dayı... İbrahim... Kardeşim benim, ablasının gülü..." sözleriyle acısını dökmüştü. Geçtiğimiz ay yaşamını yitiren genç oyuncu İbrahim Yıldız'ın ablası, bu sabah onsuz geçirdiği ilk bayramında merhum Yıldız'ı mezarı başında andı.

İBRAHİM YILDIZ'SIZ İLK BAYRAM! ABLASINDAN KARDEŞİNE ACILI PAYLAŞIM...

Hayatını kaybeden İbrahim Yıldız'ın ölümünden sonra cam kenarından mezarını görüntülediği paylaşımıyla yürek dağlayan ablası Ela Altınay, yine acı dolu bir paylaşımda bulundu.

Kardeşinin mezarını ziyaret etmeyi ihmal etmeyen ablası, mezar başında kardeşine dualar okudu.

Üzeri çiçeklerle dolu olan mezarında video çekip paylaşan ablası Ela Altınay, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderiye bir de acılı bir not düştü.

Genç yaşında yaşamını yitiren merhum oyuncu İbrahim Yıldız'ın ablası Altınay, yayınladığı gönderiye "Arada bir yanımdan bir esinti geçiyor, sensin o biliyorum. Konuşuyorum da hep. İnanıyoruz, Rabbim neylerse güzel eyler. Seni çok seviyorum İbo." notunu düştü.