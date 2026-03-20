Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Vefat eden İbrahim Yıldız'ın ablasından yürek burkan bayramlaşma! Ela Altınay: Arada bir yanımdan esinti geçiyor

27 yaşında hayatını kaybeden genç oyuncu İbrahim Yıldız'ın vefatı üzerinden bir ay geçmesiyle birlikte ünlü ismin ablası Ela Altınay'dan acı dolu mezar paylaşımı geldi. Bayramda kardeşinin mezarını ziaret eden ablası Altınay, yayınladığı paylaşımında kendisine duyduğu özlemi dile getirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
20.03.2026
saat ikonu 18:42
|
GÜNCELLEME:
20.03.2026
saat ikonu 18:46

Üzerine ağaç devrildiği için 6 aydır yoğun bakımda kalan ve sonrasında da hayatını kaybeden 'ın ablası, yürek burkan paylaşımıyla göz doldurdu. Ablası, 'Duy Beni' dizisindeki rolüyle akıllarda kalan kardeşi İbrahim Yıldız'ın cenaze töreninde, tabutu başında gözyaşları dökmüş ve "Ablan kurban olsun sana İbrahim... Ablan kurban olsun sana İbo. Olan biten çok kırıyor beni dayı... İbrahim... Kardeşim benim, ablasının gülü..." sözleriyle acısını dökmüştü. Geçtiğimiz ay yaşamını yitiren genç oyuncu İbrahim Yıldız'ın ablası, bu sabah onsuz geçirdiği ilk bayramında merhum Yıldız'ı mezarı başında andı.

İBRAHİM YILDIZ'SIZ İLK BAYRAM! ABLASINDAN KARDEŞİNE ACILI PAYLAŞIM...

Hayatını kaybeden İbrahim Yıldız'ın ölümünden sonra cam kenarından mezarını görüntülediği paylaşımıyla yürek dağlayan ablası Ela Altınay, yine acı dolu bir paylaşımda bulundu.

Kardeşinin mezarını ziyaret etmeyi ihmal etmeyen ablası, mezar başında kardeşine dualar okudu.

Üzeri çiçeklerle dolu olan mezarında video çekip paylaşan ablası Ela Altınay, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderiye bir de acılı bir not düştü.

Genç yaşında yaşamını yitiren merhum oyuncu İbrahim Yıldız'ın ablası Altınay, yayınladığı gönderiye "Arada bir yanımdan bir esinti geçiyor, sensin o biliyorum. Konuşuyorum da hep. İnanıyoruz, Rabbim neylerse güzel eyler. Seni çok seviyorum İbo." notunu düştü.

ETİKETLER
#oyuncu
#bayram
#İbrahim Yıldız
#Ela Altınay
#Acılı Paylaşım
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.