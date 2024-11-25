Victoria Beckham neden fotoğraflarda gülmediğini açıkladı

25 Kasım 2024 10:01 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 10:01

David Beckham’ın tasarımcı eşi Victoria Beckham neden hiç gülümseyerek poz vermediğini açıkladı. Çok nadir gülerken görüntülenen Victoria Beckham, takıntılı olduğunu konudan ilk kez bahsetti.

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Eski futbolcu David Beckham’ın en az kendi kadar popüler eşi Victoria Beckham’ın takıntısı ortaya çıktı. Popüler olduğu günden beri sert imajıyla dikkat çeken Victoria Beckham neden hiç gülmediğinden bahsetti. Uzun süre cilt problemi yaşayan Victoria Beckham, yaşlanmaktan korktuğunu itiraf etti.

VICTORIA BECKHAM'IN NEDEN HİÇ GÜLMEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Eski Spice Girls üyesi olan ünlü İngiliz moda tasarımcı hakkında en merak edilen gülmeyen yüzü. Fotoğraflarda oldukça sert duran ve herhangi bir mimik yapmayan Victoria Beckham'ın kırışmaktan korktuğu için mimik yapmadığı ortaya çıktı. Yıllardır kameralar önünde olan Victoria Beckham'ın güldüğü fotoğraf sayısı yok denecek kadar azdır.

Neden gülmediğinden bahseden Victoria Beckham, cildi konusunda çekingen olması olduğunu itiraf etti. The Telegraph Gazetesi'ne konuşan Victoria Beckham, özellikle gençliğinde fotoğraf çekilirken kendini "çok rahatsız" hissettiğini, çünkü gülümseyecek kadar mutlu olmadığını ifade etti.