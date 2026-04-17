Victoria Beckham oğlu Brooklyn Beckham’la yaşadığı aile içi gerilime dair ilk kez konuştu! “Tüm yapmaya çalıştığımız”

Victoria Beckham, oğlu Brooklyn Beckham ile yaşadığı iddia edilen aile içi gerilime dair ilk kez konuştu. Uzun süredir gündemde olan mesafe iddialarıyla ilgili sessizliğini koruyan Beckham, The Wall Street Journal’a verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünlü isim, tüm süreç boyunca ailelerini ve çocuklarını korumaya çalıştıklarını vurgularken, sözleri kısa sürede magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. İşte çok konuşulan o açıklamanın detayları…

Victoria Beckham oğlu Brooklyn Beckham’la yaşadığı aile içi gerilime dair ilk kez konuştu! “Tüm yapmaya çalıştığımız”
GİRİŞ:
17.04.2026
saat ikonu 19:53
|
GÜNCELLEME:
17.04.2026
saat ikonu 19:57

Victoria Beckham, oğlu Brooklyn Beckham ile arasında olduğu öne sürülen mesafeye ilişkin iddialara ilk kez yanıt verdi. Uzun süredir kamuoyunda konuşulan aile içi gerilimle ilgili sessizliğini koruyan Beckham, The Wall Street Journal’a verdiği röportajda dikkat çeken ifadeler kullandı. “Tüm yapmaya çalıştığımız çocuklarımızı korumaktı” diyen ünlü isim, yaşanan süreçte aile bağlarının önemine vurgu yaptı. Beckham’ın açıklamaları, aile içindeki ilişkilerin geleceği de merak konusu olmaya devam ediyor.

BECKHAM OĞLU VE AİLESİYLE İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Brooklyn Beckham’ın geçtiğimiz ocak ayında sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar, aile içinde yaşanan gerilimi gözler önüne sermişti. Ailesini kamuoyundaki algıyı yönlendirmeye çalışmakla suçlayan Brooklyn, eşi Nicola ile olan ilişkisine müdahale edildiğini öne sürmüştü. Bu sözlerin ardından gözler annesi Victoria Beckham’a çevrilmişti.

Victoria Beckham oğlu Brooklyn Beckham’la yaşadığı aile içi gerilime dair ilk kez konuştu! “Tüm yapmaya çalıştığımız”

Victoria Beckham ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada ailesini savunarak, her zaman çocuklarına sevgiyle yaklaşmaya çalıştıklarını vurguladı. Uzun yıllardır kamuoyunun göz önünde olduklarını hatırlatan Beckham, ebeveynlik konusunda ellerinden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettiklerini ifade etti.

Victoria Beckham oğlu Brooklyn Beckham’la yaşadığı aile içi gerilime dair ilk kez konuştu! “Tüm yapmaya çalıştığımız”

“Bence biz her zaman, çocuklarımızı çok seviyoruz. Her zaman olabileceğimiz en iyi ebeveynler olmaya çalıştık. Biliyorsunuz, 30 yılı aşkın süredir kamuoyunun gözü önündeyiz ve tüm yapmaya çalıştığımız çocuklarımızı korumak ve onları sevmekti. Bu konuda gerçekten söylemek istediğim tek şey bu.”

Victoria Beckham oğlu Brooklyn Beckham’la yaşadığı aile içi gerilime dair ilk kez konuştu! “Tüm yapmaya çalıştığımız”

Açıklamasında, temel amaçlarının çocuklarını korumak ve onlara destek olmak olduğunu dile getiren Victoria Beckham, bu süreçte aile bağlarının her zaman öncelikleri olduğunu belirtti. Ünlü isim, tartışmalara rağmen söylemek istediği en önemli şeyin çocuklarına duyduğu sevgi olduğunu sözlerine ekledi.

Victoria Beckham oğlu Brooklyn Beckham’la yaşadığı aile içi gerilime dair ilk kez konuştu! “Tüm yapmaya çalıştığımız”

VİCTORİA BECKHAM VE OĞLU ARASINDAKİ OLAYIN PERDE ARKASI

Brooklyn Beckham’ın ailesine yönelik eleştirileri yalnızca duygusal bir uzaklaşmayla sınırlı kalmadı. Genç isim, annesi Victoria Beckham’ın düğün sürecinde Nicola Peltz’in gelinliğini son anda dikmekten vazgeçtiğini öne sürerken, babasıyla birlikte evlilik öncesinde isim hakları konusunda kendisine maddi bir teklif sunulduğunu iddia etti.

Victoria Beckham oğlu Brooklyn Beckham’la yaşadığı aile içi gerilime dair ilk kez konuştu! “Tüm yapmaya çalıştığımız”

Ailesiyle olan ilişkisini “samimi değil” sözleriyle tanımlayan Brooklyn, aradaki bağların onarılmasını istemediğini açıkça ifade ederek dikkat çekti. Bu açıklamalar, aile içindeki gerilimin boyutunu gözler önüne serdi.

Victoria Beckham oğlu Brooklyn Beckham’la yaşadığı aile içi gerilime dair ilk kez konuştu! “Tüm yapmaya çalıştığımız”

Diğer yandan Beckham ailesinin diğer çocukları Romeo, Cruz ve Harper’ın bu süreçte ebeveynlerinin yanında yer alması, aile içindeki ayrışmayı daha da belirgin hale getirdi. Yaşanan gelişmeler, uzun süredir konuşulan aile içi krizin derinleştiği yönündeki yorumları da beraberinde getirdi.

