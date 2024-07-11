Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel'den bebek müjdesi! Boşanacakları iddia edilmişti

11 Temmuz 2024 10:55 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 10:55

İki kızları bulunan Zeynep Sever Demirel ile Volkan Demirel çiftinin geçtiğimiz ay 10 yıllık evliliklerini sonlandıracağı iddia edilmişti. İddiaları anında yalanlayan çiftten müjdeli bir haber geldi.

VOLKAN DEMİREL VE ZEYNEP SEVER'DEN MÜJDELİ HABER

İki kız çocuğu olan Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel'in bebek bekledikleri öne sürüldü. İki kız çocuğu olan çiftten Volkan Demirel, geçtiğimiz aylarda 3. çocuk istediklerini söylemişti. Zeynep Sever Demirel'in son paylaşımında belirginleşen göbeği de dikkat çekti.

AYRILIK İDDİALARINI YALANLAMIŞLARDI

Kameraların karşısına geçen Volkan - Zeynep Demirel çifti, "Bütün yazılanlara set çekmek adına, biliyorsunuz ki ben 19 yaşındayken Volkan'la çıkmaya başladık. Dolayısıyla beraber büyüdük. Her evlilikte olduğu gibi, zaman zaman bizim de evliliğimizde tartışmalar ve fikir ayrılıkları oldu. Teyit etmeden, dava açılmış gibi bir durumun yansıtılmasını doğru bulmuyorum. Sonuçta iki çocuğumuz var. Boşanma gibi bir durum yok. Biz çocuklarımızı korumak adına çok strese girdik." demişti.