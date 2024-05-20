Volkan Demirel ve Zeynep Demirel çifti boşanıyor! 13 yıllık aşk bitti!

20 May 2024 09:25 - Güncelleme : 20 May 2024 09:29

Uzun süre Fenerbahçe'de kalecilik yapan Volkan Demirel, Atakaş Hatayspor'da yaptığı görevde depreme yakalanmış ve yardımlarıyla beğeni toplamıştı. Aile hayatıyla takdir toplayan Volkan Dmierel ile 13 yıllık eşi Zeynep Sever Demire'in boşanmaya karar verdiği öne sürüldü.

13 YILLIK EVLİLİK BİTİYOR

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, 2010 yılında evlenen, Şubat 2014'te Yade, Ağustos 2017'de de Yeda adını verdikleri kızlarını kucaklarına alan çiftten Zeynep Demirel, boşanmak için mahkemeye başvurdu. Zeynep Sever Demirel'in uzun süredir eşiyle paylaşım yapmaması da iddiaları güçlendirdi.