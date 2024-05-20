Volkan Demirel ve Zeynep Demirel'den boşanma iddialarına yan yana cevap

20 May 2024 12:14 - Güncelleme : 20 May 2024 12:25

Atakaş Hatayspor'un eski direktörü Volkan Demirel ile 13 yıllık eşi Zeynep Sever Demirel'in boşanma için mahkeme başvurdukları iddia edildi. Çiftten iddialara ilk cevap geldi.

ZEYNEP VE VOLKAN DEMİREL ÇİFTİNDEN İDDİALARA YALANLAMA GELDİ

Boşanma kararı aldıkları iddia edilen Zeynep Demirel ile Volkan Demirel, mahkemeye başvurmadıklarını belirterek, "Bazen (çoğu evlilikte olduğu gibi) tartışıyoruz, anlaşamıyoruz. Fakat boşanma davası açtığımız yönündeki haberler doğru değil. Şuan karşılıklı sabah kahvemizi içiyoruz." notunu düştü.