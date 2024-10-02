Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel çiftinden cinsiyet açıklaması

02 Ekim 2024 16:43 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 16:43

Eski kaleci Volkan Demirel ile eşi Zeynep Sever Demirel çifti üçüncü çocuklarını beklediklerini açıklamıştı. Bebeklerinin cinsiyeti hakkında ilk kez konuşan çift, "Kız da olsa erkek de olsa sağlıklı olsun" diyerek bebeklerinin cinsiyetini henüz belli olmadığını belirtti.

Son olarak Hatayspor​'da Teknik Direktör olarak çalışan Volkan Demirel​, 2010 yılında Zeynep Sever ile evlendi. 2 kız çocuğu bulunan çift, üçüncü çocuklarını beklediklerini açıklamıştı. İlk kez bebeklerinin cinsiyeti hakkında konuşan çift, birbirleriyle şakalaşarak bebeklerinin cinsiyetinin henüz belli olmadığını söyledi.

VOLKAN DEMİREL VE ZEYNEP DEMİREL İLK KEZ BEBEKLERİ HAKKINDA KONUŞTU

2. Sayfa'nın haberine göre; bebeklerinin cinsiyetini henüz belli olmadığını söyleyen çiftten Volkan Demirel, "Kız da olsa erkek de olsa sağlıklı olsun. 'İki kızın var, üçüncü de kız olursa cennetin kapısını aralarsın' diyorlar, erkek olursa da inşallah benim gibi Türk futboluna bir karakter gelir" dedi.

Zeynep Demirel ise "Ben kız istiyorum. Biz de üç kız kardeşiz çünkü. Her fırsatta da dile getiriyorum" açıklamasında bulundu. Volkan Demirel de "Benim için istiyor, cennetin kapısını aralayalım diye..." diyerek eşine takıldı.

VOLKAN VE ZEYNEP DEMİREL ÇİFTİ BOŞANMA HABERLERİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Hamile olduğu haberini açıklamadan önce Volkan Demirel ve Zeynep Demirel çiftinin boşanmaya karar verdiği öne sürülmüştü. KOnu hakkında açıklama yapan Zeynep Demirel, "Biliyorsunuz ki ben 19 yaşındayken Volkan'la çıkmaya başladık. Dolayısıyla beraber büyüdük. Her evlilikte olduğu gibi, zaman zaman bizim de evliliğimizde tartışmalar ve fikir ayrılıkları oldu. Teyit etmeden, dava açılmış gibi bir durumun yansıtılmasını doğru bulmuyorum. Sonuçta iki çocuğumuz var, biz onları gözümüzden sakınıyoruz. Boşanma gibi bir durum yok. Biz çocuklarımızı korumak adına çok strese girdik" demişti.