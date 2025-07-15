Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel resti çekti: Babasına benziyor diyeni engellerim

Kaleci olarak uzun yıllar Fenerbahçe ekibinde yer alan Volkan Demirel, 21 Eylül 2010'da Zeynep Sever ile evlendi. Volkan Demirel ile eşi Zeynep Sever Demirel, bu yıl üçüncü bebekleri Yasmin'i Şubat ayında dünyaya getirdi. Çiftin Yade ve Yeda adında iki kızları daha bulunuyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Zeynep Sever Demirel, son paylaşımıyla gülümsetti.

ZEYNEP SEVER DEMİREL EN KÜÇÜK KIZIYLA İLGİLİ GELEN YORUMA BAKIN NASIL CEVAP VERDİ

Ailecek tatile çıkan çiftten Zeynep Sever Demirel, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla çok konuşuldu. Şubat ayında doğum yapan Zeynep Sever Demirel, Yasmin'i babasına benzeten takipçilerine sitem etti.

Küçük kızıyla birlikte kendi çocukluk fotoğraflarını da takipçileriyle paylaşan Zeynep Sever Demirel esprili bir uyarıda bulunarak, Yasmin’i eşi Volkan Demirel’e benzetenlere; "Bu posttaki bazı fotoğraflardan sonra Yasmin babasına benziyor diyene engeli basarım, ona göre." dedi.