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 | Dilek Ulusan

Volkan Konak ile ilgili detayı köy muhtarı açıkladı! 2 ay önce gitmiş

Kıbrıs'ta sahne aldığı mekanda fenalaşarak hastaneye kaldırılan Volkan Konak hayatını kaybetti. Vasiyeti üzerine Trabzon'da defnedilen Volkan Konak hakkında konuşan Güney Mahallesi Muhtarı Oktay Koçhan, "2-3 ay önce geldi. Gece saat 2’lerde beni çağırdılar" dedi.

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Volkan Konak ile ilgili detayı köy muhtarı açıkladı! 2 ay önce gitmiş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.04.2025
saat ikonu 15:12
|
GÜNCELLEME:
02.04.2025
saat ikonu 15:12

KKTC’de konser esnasında sahnede fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak, bugün memleketi Trabzon’da son yolculuğuna uğurlanacak. Dün gece saatlerinde havayolu ile cenazesi memleketine getirilen Konak, kılınacak cenaze namazının ardından vasiyeti olan ceviz ağacının altına gömülecek.

VOLKAN KONAK 2 AY ÖNCE BABASININ MEZARINA GİTMİŞ

Güney Mahallesi Muhtarı Oktay Koçhan, Volkan Konak’ın geçtiğimiz aylarda mezara gelerek vasiyetini verdiğini belirterek, "2-3 ay önce geldi. Gece saat 2’lerde beni çağırdılar. Ablası, eşi, kuzeni ile beraber mezara gittik. Orada babasının mezarına yattı, şarkı söyledi ve ağladı. 'Beni ceviz ağacının altına gömün' dedi. 'Vasiyetimdir, beni buraya gömün' dedi. Ben de 'Volkan ağabey sırayla gidiyor, olmaz, uzak kalıyor' dedim. 'Ben hesapladım, benim öleceğim zaman buraya geliyor' dedi. Onu söyledikten sonra kimse ölmedi. Böyle olunca ablası, eşi ve kuzeni ile mezar yerini belirledik. Ceviz ağacının altında oturduğumuz bank vardı, orayı açtık. Babasının mezarına yatıp şarkılar söylemişti. Gün ağarana kadar oradaydık" ifadelerini kullandı.

Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı! | TGRT Haber

KKTC’de konser esnasında fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak’ın cenazesi, memleketi Trabzon’un Maçka ilçesine getirildi. Konak’ın cenazesi cenaze namazının kılınacağı alana alkışlar eşliğinde getirilirken, törene sanat camiasından isimler ve sanatçının sevenleri katıldı.

Volkan Konak’ın cenazesi namazın kılınacağı alana alkışlarla getirildi
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