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 | Dilek Ulusan

Volkan Konak vasiyet haberlerine böyle açıklık getirmiş

Volkan Konak'ın hayatını kaybetmesinin ardından vasiyet haberleri gündem oldu. Volkan Konak'ın yıllar önce verdiği röportajda vasiyetiyle ilgili çıkan haberleri yalanladığı görüldü.

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KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
01.04.2025
saat ikonu 11:10
|
GÜNCELLEME:
01.04.2025
saat ikonu 11:14

Kıbrıs'ta konser sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatın kaybeden Volkan Konak'a 40 dakika boyunca kalp masajı yapıldı. Sevenleri ve ailesi hastaneye akın ederken, sanatçının yıllar önce verdiği röportaj yürekleri burktu. Volkan Konak'ın, "Bayramda ölenlere çok üzülüyorum" sözleri gündem oldu.

VOLKAN KONAK VASİYET HABERLERİYLE İLGİLİ BAKIN NE DEDİ

Volkan Konak vasiyet haberleriyle ilgili gelen sorulara, "Vasiyet yok. Vasiyet yapacaksam da kendi aileme yaparım. Gazino müşterisine yapmam. O bir sahne şovudur. Sahnedekileri ciddiye almasınlar arkadaşlarımız. Biz bazen argoda konuşuyoruz. Ben mesela bu akşam dedim ki “Yav Selim hasta ettin beni koronavirüs oldum’ dedim. Yarın şöyle bir manşet ‘ ‘Volkan koronavirüs oldu’ Şu röportajdaki sözler beni bağlar. Ama oradaki başka bir şov. dedi.

VOLKAN KONAK'IN CENAZE PROGRAMLARI BELLİ OLDU

Cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye’ye gönderilecek olan Konak’ın, Trabzon’un Maçka ilçesinde babasının yanına defnedileceği açıklandı. Türkiye’nin Gazimağusa Başkonsolosluğu cenaze sürecini yakından takip ederken, Volkan Konak için Çarşamba günü Trabzon Maçka’daki aile kabristanında cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi.

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