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 | Dilek Ulusan

Volkan Konak'a veda! Eşi Selma Konak baygınlık geçirdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) sahne aldığı sırada fenalaşan Volkan Konak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Volkan Konak'ın eşi Selma Konak, aldığı haberle yıkıldı. Volkan Konak'ın cenazesi İstanbul'a getirilirken, eşi ve kızı ise baygınlık geçirdi.

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KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
01.04.2025
saat ikonu 12:51
|
GÜNCELLEME:
01.04.2025
saat ikonu 12:56

Sahnede fenalaşarak hayatını kaybeden 58 yaşındaki Volkan Konak'ın cenazesi İstanbul'a getirildi. Cenaze töreninde güçlükle ayakta duran Selma Konak, baygınlık geçirdi.

VOLKAN KONAK'A VEDA

Volkan Konak'ın cenazesi Levent Hayrettin Paşa Camii'ne getirildi. Volkan Konak'ın cenazesi öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde defnedilecek. Yoğun kalabalığın yaşandığı cenazede ünlü ismin eşi Selma Konak, baygınlık geçirdi.

Volkan Konak'ın cenaze törenine katılan Perihan Savaş, "Çok doğru bir adamı kaybettik. Benim dostumdu, hemşerimdi. Gerçekten çok üzgünüm” dedi.

Ahmet Selçuk İlkan yakın arkadaşı Volkan Konak'ın cenazesine katıldı ve "Volkan gibi doğdu, adı gibi. Volkan gibi yaşadı. Hepimizi volkan gibi yakıp yıktı" dedi.

Melek Baykal, gözyaşları içinde Volkan Konak'ın cenaze törenine katıldı ve "İnsanlara olan saygısından şarkısını bitirdi. Bu kadar çocuklar” diyerek daha fazla konuşamadı.

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