Kıbrıs'ta sahne aldığı mekanda fenalaşarak hayatını kaybeden Volkan Konak'a yapılan ilk müdahale ortaya çıktı. Sağlık personelinin sedye taşıdığı anlar yayınlanırken, herkesin üzgün ve panik hali de kameralara yansıdı.

Vasiyeti üzerine Trabzon'da defnedilen Volkan Konak'ın Kıbrıs'ta fenalaştığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Sağlık ekiplerinin gelmesiyle hastaneye kaldırılan Volkan Konak'ın 112 acil ekipleri tarafından yapılan ilk muayenede nabız ve solunum tespit edilmediği ve şuurunun tamamen kapalı olduğu da bildirildi.

VOLKAN KONAK'A İLK MÜDAHALE ANLARI ORTAYA ÇIKTI

Volkan Konak'ın hayatını kaybettiği Kıbrıs sahnesinden yeni görüntüler ortaya çıktı. İlk müdahale sahnedeki kişiler tarafından yapılırken, sağlık personelinin geliş anına ait videoda ortaya çıktı. Sağlık personelinin sahneye ulaşmaya çalıştığı anlar da kameralara yansıdı.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN VOLKAN KONAK AÇIKLAMASI

Volkan Konak'ın vefatının ardından 'geç müdahale edildi' iddiası gündeme gelmişti. İddiaların ardından KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından videolu bir açıklama geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada; "Ekiplerimiz, zamanında müdahale ederek gerekli tüm tıbbi işlemleri tedavi protokollerine uygun olarak gerçekleştirmiştir" ifadelerine yer verildi.

Ambulans ve dahiliye uzmanı eşliğinde sağlık ekibinin 23:37'de olay yerine ulaştığı aktarıldı. Öte yandan olay yerine giden 112 acil ekipleri tarafından yapılan ilk muayenede nabız ve solunum tespit edilmediği ve şuurunun tamamen kapalı olduğu da bildirildi.