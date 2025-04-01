Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Volkan Konak'ı anan Bülent Ersoy: Sıra bende

Dün Kıbrıs'ta sahne alan Bülent Ersoy, Ferman Toprak ile beraber 58 yaşında hayatını kaybeden Volkan Konak'ı andı. Gözyaşlarına hakim olamayan Bülent Ersoy, "Sıra bende" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Volkan Konak'ı anan Bülent Ersoy: Sıra bende
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
01.04.2025
saat ikonu 09:50
|
GÜNCELLEME:
01.04.2025
saat ikonu 09:50

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahnede fenalaşan Volkan Konak, 40 dakika yapılan kalp masajına rağmen kurtarılamadı. Ailesi ve sevenleri büyük üzüntü yaşarken, Bülent Ersoy sahnede Volkan Konak'ı andı.

BÜLENT ERSOY: SIRA BENDE

Kıbrıs'ta hayatını kaybeden Volkan Konak için birçok ünlü isim de taziye mesajı yayınladı. Dün Kıbrıs'ta sahne alan Bülent Ersoy, Ferman Toprak ile beraber 58 yaşında hayatını kaybeden Volkan Konak'ı andı. Gözyaşlarına boğulan Bülent Ersoy "Sıra bende" diyerek sevenlerini korkuttu.

VOLKAN KONAK'IN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sahneye çıkan ünlü sanatçı Volkan Konak, konser sırasında aniden fenalaştı. Hastaneye kaldırılan usta sanatçı hayatını kaybetti. Konak’ın beklenmedik vefatı sonrası yetkililer tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sanatçının eşi Selma Konak da eşinin ölümüne ilişkin harekete geçti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ünlü doktor Volkan Konak'a yapılan ilk müdahalede büyük ihmali açıkladı! 'Kimse düşünemedi'

Sıkça Sorulan Sorular

BÜLENT ERSOY KAÇ YAŞINDA?
9 Haziran 1952 Malatya doğumlu Bülent Ersoy, Çıkardığı klasik uzun çalar "Tuti-i Mucizeyi Guyem Ne Dersem Lâf Değil" adlı plakla rekor satış elde etti. Bülent Ersoy, Müzeyyen Senar'ın temsilcisi olarak başladığı sanat hayatında, akademik sanat kariyerinin de yüksek olması ve aldığı eğitiminde getirileriyle olağanüstü bir yorumcu ve büyük bir tavrın sancaktarı oldu. "Baharı Bekleyen Kumrular Gibi", "Dert Çekmeye Gidiyorum" gibi her okuduğu şarkıyla grafiği sürekli yukarı tırmandı.
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.