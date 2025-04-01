Volkan Konak'ı anan Bülent Ersoy: Sıra bende

Dün Kıbrıs'ta sahne alan Bülent Ersoy, Ferman Toprak ile beraber 58 yaşında hayatını kaybeden Volkan Konak'ı andı. Gözyaşlarına hakim olamayan Bülent Ersoy, "Sıra bende" dedi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahnede fenalaşan Volkan Konak, 40 dakika yapılan kalp masajına rağmen kurtarılamadı. Ailesi ve sevenleri büyük üzüntü yaşarken, Bülent Ersoy sahnede Volkan Konak'ı andı.
Kıbrıs'ta hayatını kaybeden Volkan Konak için birçok ünlü isim de taziye mesajı yayınladı. Dün Kıbrıs'ta sahne alan Bülent Ersoy, Ferman Toprak ile beraber 58 yaşında hayatını kaybeden Volkan Konak'ı andı. Gözyaşlarına boğulan Bülent Ersoy "Sıra bende" diyerek sevenlerini korkuttu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sahneye çıkan ünlü sanatçı Volkan Konak, konser sırasında aniden fenalaştı. Hastaneye kaldırılan usta sanatçı hayatını kaybetti. Konak’ın beklenmedik vefatı sonrası yetkililer tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sanatçının eşi Selma Konak da eşinin ölümüne ilişkin harekete geçti.