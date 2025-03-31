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 | Onur Kaya

Volkan Konak'ın ailesi harekete geçti! Suç duyurusunda bulunacaklar

KKTC'de verdiği konser sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak'ın ölümünün ardından ailesi harekete geçti. Konak ailesinden yapılan açıklamada, Volkan Konak'a yönelik küfür ve hakaret içerikli yorumlar için suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
31.03.2025
saat ikonu 22:32
|
GÜNCELLEME:
31.03.2025
saat ikonu 22:32

Sanat camiası usta bir ismini daha kaybetti. 58 yaşındaki ünlü müzisyen Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir otelde konser verdiği sırada kalp krizi geçirdi. Gazimağosa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Konak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Volkan Konak'ın vefatı büyük üzüntüye yol açarken, KKTC polisi usta sanatçının ölümüne ilişkin soruşturma başlattı. Konak'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsiden sonra belli olacağı öğrenildi.

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HAKARET İÇERİKLİ YORUMLARA SORUŞTURMA

Volkan Konak'ın ailesinden de dikkat çeken bir hamle geldi. Konak ailesi, sosyal medyadaki hakaret içerikli paylaşımlar ve küfürlü yorumlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu. Konak ailesinin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

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Devlet Bahçeli'nden Volkan Konak için taziye mesajı

"Sevgili ağabeyimiz Volkan Konak'ın vefatından sonra sosyal medya üzerinden yapılan kirli yorum, hakaret ve spekülatif haberlere karşı tüm haklarımız saklı kalmak kaydıyla, avukatlarımız tarafından suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Öte yandan Volkan Konak'ın cenazesi, akşam saatlerinde uçakla KKTC'den İstanbul Havalimanı'na getirildi. Konak'ın cenazesi yakınları tarafından teslim alındı.
Volkan Konak için yarın İstanbul Levent'teki Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak. Sanatçı ardından memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde babasının yanına defnedilecek.

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