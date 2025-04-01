Volkan Konak'ın vasiyeti yerine getirilecek! Dikkat çeken ceviz ağacı detayı

Sevilen sanatçı Volkan Konak'ın beklenmedik ölümü, hem sanat çevresini hem de ailesini derin bir üzüntüye soktu. Volkan Konak için İstanbul Levent'teki Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Sanatçı ardından memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde babasının yanına defnedilecek.

VOLKAN KONAK'IN MEZARINDA DİKKAT ÇEKEN AYRINTI

Volkan Konak'ın cenaze törenine Mehmet Aslantuğ, Perihan Savaş, Kutsi, Şevval Sam, Erol Evgin, Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin, Ahmet Selçuk İlkan, Melek Baykal, Sinan Özen gibi birçok ünlü isim katılırken; Volkan Konak'ın eşi ve kızı baygınlık geçirdi.

Volkan Konak'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Maçka'daki aile mezarlığında toprağa verilmek üzere yola çıkarıldı. Konak, camiden omuzlar üzerinde ve alkışlarla uğurlandı. Öte yandan Konak'ın vasiyeti de yerine getirilecek. Anne ve babasının yanına defnedilecek olan Konak'ın mezar yeri ceviz ağacının altında hazır edildi.