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 | Dilek Ulusan

Volkan Konak'ın vasiyeti yerine getirilecek! Dikkat çeken ceviz ağacı detayı

KKTC'deki konserinde fenalaşarak hayatını kaybeden şarkıcı Volkan Konak'ın vasiyeti yerine getirilecek. Trabzon'a defnedilecek Konak'ın mezar yeri ceviz ağacının altında hazır edildi.

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Volkan Konak'ın vasiyeti yerine getirilecek! Dikkat çeken ceviz ağacı detayı
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
01.04.2025
saat ikonu 16:39
|
GÜNCELLEME:
01.04.2025
saat ikonu 16:48

Sevilen sanatçı Volkan Konak'ın beklenmedik ölümü, hem sanat çevresini hem de ailesini derin bir üzüntüye soktu. Volkan Konak için İstanbul Levent'teki Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Sanatçı ardından memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde babasının yanına defnedilecek.

VOLKAN KONAK'IN MEZARINDA DİKKAT ÇEKEN AYRINTI

Volkan Konak'ın cenaze törenine Mehmet Aslantuğ, Perihan Savaş, Kutsi, Şevval Sam, Erol Evgin, Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin, Ahmet Selçuk İlkan, Melek Baykal, Sinan Özen gibi birçok ünlü isim katılırken; Volkan Konak'ın eşi ve kızı baygınlık geçirdi.

Volkan Konak öldü mü, neden? KKTC'de verdiği konser sırasında sahnede fenalaştı | TGRT Haber

Volkan Konak'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Maçka'daki aile mezarlığında toprağa verilmek üzere yola çıkarıldı. Konak, camiden omuzlar üzerinde ve alkışlarla uğurlandı. Öte yandan Konak'ın vasiyeti de yerine getirilecek. Anne ve babasının yanına defnedilecek olan Konak'ın mezar yeri ceviz ağacının altında hazır edildi.

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ETİKETLER
#trabzon
#ölüm
#cenaze
#sanatçı
#Volkan Konak
#Hayrettin Paşa Camii
#Ahmet Selçuk İlkan
#Showbiz
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