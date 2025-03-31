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 | Dilek Ulusan

Volkan Konak'ın vefatı sonrası ünlü isimler başsağlığı mesajı yayınladı

Kıbrıs'ta konser sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatın kaybeden Volkan Konak'ın vefat haberini alan ünlü isimler hastaneye akın etti. Sibel Can, Hakan Altun ve Koray Avcı gibi isimler hastaneye akın ederken, birçok isim de taziye mesajı yayınladı.

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Volkan Konak'ın vefatı sonrası ünlü isimler başsağlığı mesajı yayınladı
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
31.03.2025
saat ikonu 11:30
|
GÜNCELLEME:
31.03.2025
saat ikonu 11:38

Volkan Konak, dün gece Kıbrıs'ın İskele kentindeki bayram programı sırasında bir anda sahnede yere yığıldı. Volkan Konak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Usta ismin hayatını kaybetmesinin ardından sevenlerinden başsağlığı mesajları yağdı.

Sibel Can

"Söylenecek söz yok… Kalbimde hep en güzel yerdesin, seni hiç unutmayacağım canım Volkan. Mekânın cennet olsun huzur içinde uyu"

Muazzez Ersoy

"Böyle gidişine canımız acıyor Volkan kardeşim. Güzel kardeşim... Rabbimizin hükmü karşısında ne söylesek boş, ne desek boş..."

Ece Seçkin

"Zaten karmakarışık duygular içinde olduğumuz bu bayramda ne yazacağımı bilemediğim bir haberle daha sarsıldım. Çok erken oldu Volkan ağabey... Çok ama çok üzgünüm. Allah ailene ve tüm sevenlerine sabırlar versin, mekânın cennet olsun."

Sıla Gençoğlu

"Ne kadar üzüldüm. Mert, özü sözü bir, çok değerli Volkan Konak’ı kaybettik. Allah, gani gani rahmet eylesin"

Cem Yılmaz

"Mekânın cennet olsun. Bu ani kaybımıza çok üzüldüm. Başta ailesine, tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum. İz bırakmış, kıymetli bir ağabeyimizdi. Huzur içinde uyu."

Beşiktaş

Galatasaray

Fenerbahçe

Trabzonspor

Mustafa Sandal

"Saygıdeğer meslektaşım, Karadeniz'in dev sesi Volkan Konak'a Allah'tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı dilerim. Çok üzgünüm. Mekânın cennet olsun Kuzeyin oğlu..."

Haluk Levent

"Değerli dostum, kıymetli müzisyen Volkan Konak... Sözün bittiği yerdeyim. Şarkılarınla hep kulağımızda, yüreğimizdesin. Huzurla uyu."

Şoray Uzun

"Ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun. Mekânın cennet olsun Volkan Konak. Ailesine ve biz sevenlerine sabırlar diliyorum"

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