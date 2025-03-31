Volkan Konak'ın yıllar önceki sözleri gündem oldu: Bayramda ölenlere çok üzülüyorum
Şarkıcı Volkan Konak, dün sahnede fenalaşarak hayatını kaybetti. Sevenleri ve ailesi hastaneye akın ederken, sanatçının yıllar önce verdiği röportaj yürekleri burktu. Volkan Konak, "Bayramda ölenlere çok üzülüyorum" dedi.
Sanatçı Volkan Konak dün hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı KKTC'de konser verdiği sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Konak'ın sahnede fenalaştığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı. İşte tüm detaylar...
VOLKAN KONAK HAYATINI KAYBETTİ
Dün sahnede fenalaşan Volkan Konak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. KKTC Sağlık Bakanlığı şu açıklamayı yaptı: "Bu gece aniden rahatsızlanması nedeniyle 00.17’de Mağusa Devlet Hastanesi’ne müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak, 00.42’de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir..." dedi.
"BAYRAMLARA ÖLENLERE ÇOK ÜZÜLÜYORUM"
Volkan Konak'ın yıllar önce katıldığı programdaki sözleri gündem oldu. Volkan Konak ölüm ile ilgili "Ölüm bile güzel olmalı. Lodosta soba zehirlenmesinden ölenlere çok üzülüyorum. Bayramda ölümlere çok üzülüyorum. Ölüm bile güzel olmalı" dedi.
Sıkça Sorulan Sorular
VOLKAN KONAK KİMDİR?
Volkan Konak, 27 Şubat 1967 tarihinde Trabzon'un Maçka ilçesinin Yeşilyurt köyünde doğdu.İlk, orta ve lise eğitimini Maçka'da tamamladıktan sonra öğretmeninin teşvikiyle 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na girdi. 1988 yılında konservatuvarı bitirip aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Halk Müziği üzerine Sosyal Bilimler yüksek lisans eğitimine başladı. 1991 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı.Sanat ve müzik hayatına 1989 yılında Maçka yöresinde yaptığı derleme çalışmalarını topladığı Suların Horon Yeri adlı müzik albümüyle başladı. Daha sonraları beste çalışmalarına başladı. Nâzım Hikmet, Yaşar Miraç, Ömer Kayaoğlu, Sunay Akın gibi şairlerin eserlerini besteleyerek müziğini, tarzını belirlemiş oldu. Beste müziğinin içerisine etnik motifleri katarak örneği olmayan kendine özgü bir tarz yaratmış oldu.