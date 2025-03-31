Volkan Konak'ın yıllar önceki sözleri gündem oldu: Bayramda ölenlere çok üzülüyorum

Sanatçı Volkan Konak dün hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı KKTC'de konser verdiği sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Konak'ın sahnede fenalaştığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı. İşte tüm detaylar...

VOLKAN KONAK HAYATINI KAYBETTİ

Dün sahnede fenalaşan Volkan Konak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. KKTC Sağlık Bakanlığı şu açıklamayı yaptı: "Bu gece aniden rahatsızlanması nedeniyle 00.17’de Mağusa Devlet Hastanesi’ne müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak, 00.42’de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir..." dedi.

"BAYRAMLARA ÖLENLERE ÇOK ÜZÜLÜYORUM"

Volkan Konak'ın yıllar önce katıldığı programdaki sözleri gündem oldu. Volkan Konak ölüm ile ilgili "Ölüm bile güzel olmalı. Lodosta soba zehirlenmesinden ölenlere çok üzülüyorum. Bayramda ölümlere çok üzülüyorum. Ölüm bile güzel olmalı" dedi.