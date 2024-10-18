Vural Çelik evinde ölü bulundu! Son görüntüleri ortaya çıktı

18 Ekim 2024 09:25 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 09:28

Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı, Seksenler'in Niyazi'si Vural Çelik, 51 yaşında hayatını kaybetti. Üzücü haberi Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven duyurdu. Bir süredir tedavi altında olan Vural Çelik'in ölümünden saatler önce market alışverişi yaptığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

Bir Demet Tiyatro ile oyunculuk hayatına başlayan Vural Çelik, ölüm haberiyle sevenlerini yasa boğdu. Sanatçının vefatını Kültür ve Turizm Bakanlığı​ Sinema Genel Müdürü Birol Güven, sosyal medya hesabından "Maalesef Vural'ı kaybettik. Çok üzgünüm..." sözleriyle duyurdu. Sık sık hastaneden paylaşım yapan oyuncu Vural Çelik'in ölümünden saatler önceki görüntüsü ortaya çıktı.

VURAL ÇELİK'İN ÖLMEDEN ÖNCEKİ SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Vural Çelik'in kesin ölümü nedeni henüz belli değilken, menajer Rasim Özcan, yaptığı açıklamada, ''Neden öldüğüyle ilgili net bir şey söyleyemiyorum. Şeker, kalp, tansiyon hepsi var'' dedi. 2014 yılında kalp krizi geçiren Vural Çelik, Ocak 2024'te iki kez Influenza'ya yakalanarak yine uzun süre hastanede tedavi gördü.

Vural Çelik'in ölmeden önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. Bir markette alışveriş yaparken görüntülenen Vural Çelik'in bitkin hali dikkat çekti. Elinde ilaç poşetleri de olan Vural Çelik, kısa bir alışverişin ardından evine geri döndü.