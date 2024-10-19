Vural Çelik'in cenaze töreninden ilk görüntüler geldi! Kız kardeşinin sözleri yürek burktu

19 Ekim 2024 12:43 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 12:43

Oyuncu Vural Çelik geçirdiği kalp krizi sonucunda 51 yaşında hayatını kaybetti. Cenaze töreni için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’ne gelen Vural Çelik’in aile üyeleri ayakta durmakta güçlük çekti. Vural Çelik'in kız kardeşinin sözleri ise yürek burktu.

Seksenler, Avrupa Yakası ve Yahşi Cazibe gibi yapımlarda rol alan Vural Çelik​, bir süredir sağlık problemleriyle mücadele ediyordu. Yönetmen ve yapımcı Birol Güven, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Vural Çelik'in hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Bugün Vural Çelik için düzenlenen cenaze töreninde oyuncunun kız kardeşi ayakta durmakta güçlük çekti.

VURAL ÇELİK'İN CENAZE TÖRENİNDE AİLESİ AYAKTA DURAMADI

Vural Çelik'in hayatını kaybetmesinin ardından başta ailesi olmak üzere oyuncu​ dostları da büyük üzüntü yaşadı. Bugün düzenlenen cenaze töreninde Vural Çelik'in ailesi gözyaşlarına boğuldu. Yakınlarının koluna girmesiyle ayakta duran kız kardeş ise “Bu yaptığın son şakaydı” diyerek yürekleri burktu.

VURAL ÇELİK'İN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Ünlü oyuncunun 2 gün önce rahatsızlandığını ve hastaneye gittiğini belirten yönetmen ve yapımcı Birol Güven, Vural Çelik'in evinde geçirdiği kalp krizi​ nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.