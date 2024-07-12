Wanda Nara boşanmak istedi Mauro Icardi bitti! Yüzük yerine yara bandı taktı

12 Temmuz 2024 12:07 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 12:12

Wanda Nara, Mauro Icardi ile haklarında çıkan boşanma iddiaları sonrası "İddialar sonrası açıklama yapan Wanda Nara, "Sonların ne kadar zor olduğunu ve neye mal olduklarını biliyorum. Televizyonda veya internette gerçek olmayan şeyler var. Ama bunu kabul ediyorum. Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz." demişti. Mauro Icardi'den herhangi bir açıklama gelmezken, kampta görüntülenen Icardi'nin durgun hali gözlerden kaçmadı.

WANDA NARA BOŞANMAK İSTEDİ, ICARDI BİTTİ

20114 yılında Wanda Nara ile evlenen Mauro Icardi, eşinin boşanmak istemesiyle zor günler geçiriyor. Konu hakkında herhangi bir açıklama yapmayan Icardi, takımının Avusturya'daki sezon öncesi hazırlık çalışmalarında kameralara takıldı. Neşeli haliyle bilinen Icardi'nin zayıfladığı ve üzgün olduğu gözlemdi. Yüzüğünü de çıkaran Icardi, onun yerine yara bandı taktı.