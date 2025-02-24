Wanda Nara derbi günü İstanbul'a geldi! Paylaşımlarına başladı

Galatasaray oyuncusu Mauro Icardi'nin boşanma aşamasındaki eşi Wanda Nara, uzun bir aranın ardından İstanbul'a geldi. Ödül töreni için gelen Wanda Nara, derbi günü havalimanında güllerle karşılandı.

Mauro Icardi ile Türkiye'ye gelen ancak bir süre sonra boşanma kararı alarak ülkesine geri dönen Wanda Nara, aylar sonra İstanbul'a geldi. Havalimanında güllerle karşılaşan Wanda Nara, kaldığı otelden de paylaşım yapmaya başladı. Fenerbahçe Galatasaray maçının oynanacağı gün İstanbul'a gelen Wanda Nara, "Jet lag modu" notuyla İstanbul'dan kareler paylaştı.

WANDA NARA DERBİ GÜNÜ İSTANBUL'DA

Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi'nin iki çocuğunun Wanda Nara, aylar sonra İstanbul'a geldi. Bir ödül töreni için aylar sonra yeniden İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'nda bir buket gülle karşılanan Nara, İstanbul paylaşımlarına başladı. Derbi günü İstanbul'a gelen Wanda Nara, paylaşımlarıyla da konuşulmaya başlandı.

WANDA NARA'DAN MİLYONLUK BOŞANMA TALEBİ

Wanda Nara, Icardi'den boşanmak için aylık 500 bin Euro tazminat talep ediyor. Wanda Nara’nın istekleri arasında Milano’daki panoramik bir daire ve Como Gölü kıyısındaki bir villa var.

MAURO ICARDI'NİN KIZ ARKADAŞI DA İSTANBUL'DA

Wanda Nara ile boşanma aşamasında olan Mauro Icardi, yaş gününü yeni sevgilisi China Suarez ile kutladı. İstanbul'a gelen China Suarez, İstanbul'u karış karış geziyor. Karlar içindeki pozları beğeni toplayan China Suarez'in bugün oynanacak Fenerbahçe Galatasaray karşılaşmasını izleyip izlemeyeceği merak konusu oldu.