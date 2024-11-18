Wanda Nara, Icardi'den boşanmak için taleplerini sıraladı! Servetinin yarısını istiyor

18 Kasım 2024 15:09 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 15:21

Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi ile boşanma aşamasında olan Wanda Nara, ünlü futbolcunun servetinin yarısını istiyor. Wanda Nara, boşanmak için Mauro Icardi'nin servetinin yarısını istiyor.

Bu sezon sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi​, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Arjantin​'e giden Wanda Nara​'nın evini bastığı iddia edilen Mauro Icardi'den boşanmak isteyen fenomen, ünlü futbolcunun servetinin yarısını istiyor.

MAURO ICARDI'NİN SERVETİ ORTAYA ÇIKTI

Arjantin basını boşanma​ aşamasında olan Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın mal varlığını sıraladı. Icardi'nin 3 milyon euro Sampdoria'da oynadığı dönemden kalan kazancı, 30 milyon euro Inter'de oynadığı dönemden kalan kazancı ve 20 milyon euro PSG'ye transferden elde ettiği kazanç bulunuyor.

3 malikanesi bulunan Icardi'nin İtalya'da, Arjantin'de ve Paris'te toplam değeri 10 milyon Euro olan ultra lüks gayrimenkulü var. Lüks araçlara sahip Icardi'nin toplamda 1 milyon Euro değerinde otomobilleri bulunuyor. Galatasaray'dan da 10 milyon Euro alacağı konuşulan Icardi'nin servetinin 77 milyon Euro olduğu konuşuluyor.

WANDA NARA, ICARDI'NİN SERVETİNİN YARISINI İSTİYOR

Wanda Nara ve Mauro Icardi'nin evlilik sürecinde mal varlıklarının 77 milyon euro civarında olduğu tahmin ediliyor. İddialar ise Wanda'nın Icardi'den ayrılmak için en az 38.5 milyon euro istediği yönünde.