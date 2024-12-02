Wanda Nara ihbar etti, polisler Mauro Icardi’nin evine baskın düzenledi

02 Aralık 2024 12:07 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 13:29

Galatasaray’da forma giyen Mauro Icardi, Wanda Nara ile olaylı boşanma davasıyla gündemden düşmüyor. Mauro Icardi’nin evden çıkmadığını belirten Wanda Nara, polise suç duyurusunda bulundu. Mauro Icardi'nin evi 5 saat boyunca didik arandı.

Sakatlanarak sezonu kapatan Mauro Icardi​, boşanma aşamasındaki eşi ve çocuklarının olduğu Arjantin’e geri döndü. İtalyan basının ortaya attığı iddiaya göre; Mauro Icardi ile kavga​ eden Wanda Nara​, polise ihbarda bulundu.

WANDA NARA İLE MAURO ICARDI BİRBİRİNE GİRDİ

Corriere Dello Sport'un haberine göre Wanda Nara, ayrılma aşamasında olduğu eşi Mauro Icardi'nin Buenos Aires'de bulunan malikanesinden çıkmasını istedi ancak Arjantinli oyuncunu bunu kabul etmedi. İki ünlü isim arasında çıkan kavga sonrası 37 yaşındaki Wanda Nara, polisi arayarak Icardi'nin evde silahlı olduğunu söyledi.

MAURO ICARDI’NİN EVİNİ 5 SAAT BOYUNCA ARADILAR

Wanda Nara'nın ihbarının ardından malikaneye gelen polis​ ekipleri tam 5 saat boyunca evi aradı. Mauro Icardi, olayın büyümesinin ardından evden ayrıldı ve yapılan incelemenin sonunda evde silah bulunamadı.



Ünlü modelin Icardi hakkındaki şikayetini ise boşanma aşamasında olduğu eşinin kendisini zimmetine para geçirmekle suçlamasının ardından yaptığı öğrenildi.

WANDA NARA ŞİFREYİ DEĞİŞTİRDİ ICARDI KAPIDA KALDI

Polisin arama yaptığı dakikalarda arkadaşının evinde kalan Mauro Icardi, işlemler sonrasında malikaneye geri döndü. Ancak Wanda Nara'nın dairenin şifresini değiştirmesi sebebiyle yıldız oyuncu evine giremedi. Arjantinli model, basın mensuplarının konu hakkında kendisine sorduğu soruya, "Herkese yaptığım gibi ya da eski sevgilim Maxi Lopez'e yaptığım gibi, evimi bir süreliğine ödünç verdim. Mauro, 25 Kasım'a kadar o evde kalabilirdi. Kişisel nedenlerden dolayı o eve ihtiyacım oldu." dedi.