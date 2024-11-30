Wanda Nara ile boşanma aşamasındaki Mauro Icardi mahkemeye çıktı!

30 Kasım 2024 10:53 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 10:58

Wanda Nara ile olaylı boşanma süreci geçiren Galatasaray futbolcusu Mauro Icardi, psikolojik değerlendirme için Buenos Aires'te mahkemeye çıktı. Icardi’nin gülümsemesi dikkatlerden kaçmadı.

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O Ses Türkiye 2025 jürisi belli oldu! Geri sayım başladı

Galatasaray​'da forma giyen Mauro Icardi​, Wanda Nara​'ya açtığı boşanma davasının ilk duruşması için mahkemeye çıktı. Güvenlik önlemleriyle adliyeye gelen Mauro Icardi'nin yüz ifadesi dikkat çekti.

MAURO ICARDI MAHKEMEYE ÇIKTI

Galatasaray'ın sevilen futbolcusu Mauro Icardi, Wanda Nara ile olaylı boşanmalarına ilişkin devam eden hukuki ihtilafın bir parçası olarak psikolojik değerlendirmelerden geçmek üzere Buenos Aires'teki Şehir Adliyesi'ne geldi.

Koruma ordusuyla mahkemeye gelen Mauro Icardi'nin belirli konularda ifadesinin alındığı öğrenildi. Icardi'nin moralinin iyi olduğu ve kameralara karşı sürekli tebessüm ettiği görüldü.