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 | Dilek Ulusan

Wanda Nara ile China Suarez birbirine girdi! Hürrem Sultan göndermesi kavgayı başlattı

Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi'nin boşanma aşamasındaki eşi ile sevgilisi China Suarez arasında sular durulmuyor. Türkiye'ye ödül almaya gelen Wanda Nara, bir gün önce China Suarez'in gezdiği Tarihi Yarımada'yı gezdi. İkili arasında Hürrem Sultan polemiği başladı.

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Wanda Nara ile China Suarez birbirine girdi! Hürrem Sultan göndermesi kavgayı başlattı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
27.02.2025
saat ikonu 11:02
|
GÜNCELLEME:
27.02.2025
saat ikonu 11:08

Mauro Icardi'nin boşanma aşamasındaki eşi Wanda Nara, Türkiye'ye Yılın Kadını ödülünü almak için geldi. Icardi'nin sevgilisi China Suarez da İstanbul'dayken iki ünlü ismin paylaşımları sosyal medyayı karıştırdı.

WANDA NARA İLE CHINA SUAREZ BİRBİRİNE GİRDİ

Geçtiğimiz günlerde oynanan Fenerbahçe Galatasaray karşılaşmasında Mauro Icardi de sevgilisi China Suarez tribünden maçı takip etti. Dün ise Tarihi Yarımada'yı gezen çift beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İstanbul'da olan Wanda Nara da İstanbul paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.

HÜRREM SULTAN'LI GÖNDERME GELDİ

Wanda Nara'nın İstanbul'da yaptığı çekimlerin ardından China Suarez, Wanda Nara'ya atıfta bulunarak, "Hürrem Sultan'ın dediği gibi; benden korksunlar! Ateş gibi olacağım, üzerlerine yağacağım. Aldıkları her nefesi zehir edeceğim" dedi. Wanda Nara ise bu paylaşımının ardından İstanbul karesine, ""Eğer çocuklarımın programı uygun olur ve İstanbul'da yaşamaya başlarsam, o zaman herkes gerçek Türk pembe dizisini görür. Sadece benim oynadığım diziyi izlerler!" şeklinde düştüğü notla cevap verdi.

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Sıkça Sorulan Sorular

CHINA SUAREZ KİMDİR?
China Suarez tam adı Maria Eugenia Suarez, 9 Mart 1992'de Buenos Aires, Arjantin'de doğdu, tanınmış bir Arjantinli aktris, model ve şarkıcıdır. Televizyon ve filmdeki çalışmalarıyla Arjantin'de ve uluslararası alanda popülerlik kazandı. Ünlü model ve oyuncunun Instagram da takipçi sayısı 6,7 milyondur
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