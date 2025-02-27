Wanda Nara ile China Suarez birbirine girdi! Hürrem Sultan göndermesi kavgayı başlattı

Mauro Icardi'nin boşanma aşamasındaki eşi Wanda Nara, Türkiye'ye Yılın Kadını ödülünü almak için geldi. Icardi'nin sevgilisi China Suarez da İstanbul'dayken iki ünlü ismin paylaşımları sosyal medyayı karıştırdı.

WANDA NARA İLE CHINA SUAREZ BİRBİRİNE GİRDİ

Geçtiğimiz günlerde oynanan Fenerbahçe Galatasaray karşılaşmasında Mauro Icardi de sevgilisi China Suarez tribünden maçı takip etti. Dün ise Tarihi Yarımada'yı gezen çift beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İstanbul'da olan Wanda Nara da İstanbul paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.

HÜRREM SULTAN'LI GÖNDERME GELDİ

Wanda Nara'nın İstanbul'da yaptığı çekimlerin ardından China Suarez, Wanda Nara'ya atıfta bulunarak, "Hürrem Sultan'ın dediği gibi; benden korksunlar! Ateş gibi olacağım, üzerlerine yağacağım. Aldıkları her nefesi zehir edeceğim" dedi. Wanda Nara ise bu paylaşımının ardından İstanbul karesine, ""Eğer çocuklarımın programı uygun olur ve İstanbul'da yaşamaya başlarsam, o zaman herkes gerçek Türk pembe dizisini görür. Sadece benim oynadığım diziyi izlerler!" şeklinde düştüğü notla cevap verdi.