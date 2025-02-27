Wanda Nara ile China Suarez birbirine girdi! Hürrem Sultan göndermesi kavgayı başlattı

Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi'nin boşanma aşamasındaki eşi ile sevgilisi China Suarez arasında sular durulmuyor. Türkiye'ye ödül almaya gelen Wanda Nara, bir gün önce China Suarez'in gezdiği Tarihi Yarımada'yı gezdi. İkili arasında Hürrem Sultan polemiği başladı.
Mauro Icardi'nin boşanma aşamasındaki eşi Wanda Nara, Türkiye'ye Yılın Kadını ödülünü almak için geldi. Icardi'nin sevgilisi China Suarez da İstanbul'dayken iki ünlü ismin paylaşımları sosyal medyayı karıştırdı.
Geçtiğimiz günlerde oynanan Fenerbahçe Galatasaray karşılaşmasında Mauro Icardi de sevgilisi China Suarez tribünden maçı takip etti. Dün ise Tarihi Yarımada'yı gezen çift beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İstanbul'da olan Wanda Nara da İstanbul paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.
Wanda Nara'nın İstanbul'da yaptığı çekimlerin ardından China Suarez, Wanda Nara'ya atıfta bulunarak, "Hürrem Sultan'ın dediği gibi; benden korksunlar! Ateş gibi olacağım, üzerlerine yağacağım. Aldıkları her nefesi zehir edeceğim" dedi. Wanda Nara ise bu paylaşımının ardından İstanbul karesine, ""Eğer çocuklarımın programı uygun olur ve İstanbul'da yaşamaya başlarsam, o zaman herkes gerçek Türk pembe dizisini görür. Sadece benim oynadığım diziyi izlerler!" şeklinde düştüğü notla cevap verdi.