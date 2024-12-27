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Wanda Nara ile L- Gante çiftinden evlilik iddiası! Fotoğraf kafaları karıştırdı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
27 Aralık 2024 10:43 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 10:46
Wanda Nara ile L- Gante çiftinden evlilik iddiası! Fotoğraf kafaları karıştırdı

Galatasaray’da forma giyen Mauro Icardi ile boşanma aşamasında olan Wanda Nara, rapçi sevgilisi L – Gante ile yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. Parmağındaki yüzüğü dikkat çeken Wanda Nara ile L- Gante’nin evlilik kararı aldığı iddia edildi.

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile boşanma aşamasında olan Wanda Nara, yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor. Yeni bir aşka yelken açan Wanda Nara, bir süredir rapçi L-Gante birlikte. Sosyal medya hesabından sevgilisi L-Gante ile sık sık paylaşım yapan Wanda Nara’nın parmağındaki yüzük dikkatlerden kaçmadı.

WANDA NARA VE L-GANTE EVLENİYOR MU?

Son olarak üç oğlunun babası Maxi Lopez ve sevgilisi L-Gante ile paylaştığı kare ile çok konuşulan Wanda Nara, yeni bir iddiayla gündemde.

Wanda Nara ile L- Gante çiftinden evlilik iddiası! Fotoğraf kafaları karıştırdı - 1. Resim

Wanda Nara’nın yüzükle yaptığı paylaşım takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Wanda Nara yaptığı bu yüzüklü paylaşımla Nara'nın bir süredir ilişki yaşamaya başladığı sevgilisi L-Gante ile "Evleniyorlar mı?" şeklinde yorumlara neden oldu. Wanda Nara konuyla ilgili herhangi bir paylaşım yapmazken, paylaşımlar sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu. 

Wanda Nara ile L- Gante çiftinden evlilik iddiası! Fotoğraf kafaları karıştırdı - 2. Resim

Sivasspor ile yollarını ayıran Keita Balde'nin Icardi​'nin eşi Wanda Nara​ ile yasak aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde İspanya​'ya giden futbolcu, Sivasspor​'da yalnızca 11 maçta forma giydi ve 1 gol katkısı sağladı. Balde, sergilediği düşük performansıyla, taraftarlar ve teknik ekip tarafından da eleştirildi.

Wanda Nara ile L- Gante çiftinden evlilik iddiası! Fotoğraf kafaları karıştırdı - 3. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com

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