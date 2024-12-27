Wanda Nara ile L- Gante çiftinden evlilik iddiası! Fotoğraf kafaları karıştırdı

27 Aralık 2024 10:43 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 10:46

Galatasaray’da forma giyen Mauro Icardi ile boşanma aşamasında olan Wanda Nara, rapçi sevgilisi L – Gante ile yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. Parmağındaki yüzüğü dikkat çeken Wanda Nara ile L- Gante’nin evlilik kararı aldığı iddia edildi.

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile boşanma aşamasında olan Wanda Nara, yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor. Yeni bir aşka yelken açan Wanda Nara, bir süredir rapçi L-Gante birlikte. Sosyal medya hesabından sevgilisi L-Gante ile sık sık paylaşım yapan Wanda Nara’nın parmağındaki yüzük dikkatlerden kaçmadı.

WANDA NARA VE L-GANTE EVLENİYOR MU?

Son olarak üç oğlunun babası Maxi Lopez ve sevgilisi L-Gante ile paylaştığı kare ile çok konuşulan Wanda Nara, yeni bir iddiayla gündemde.

Wanda Nara’nın yüzükle yaptığı paylaşım takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Wanda Nara yaptığı bu yüzüklü paylaşımla Nara'nın bir süredir ilişki yaşamaya başladığı sevgilisi L-Gante ile "Evleniyorlar mı?" şeklinde yorumlara neden oldu. Wanda Nara konuyla ilgili herhangi bir paylaşım yapmazken, paylaşımlar sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu.

Sivasspor ile yollarını ayıran Keita Balde'nin Icardi​'nin eşi Wanda Nara​ ile yasak aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde İspanya​'ya giden futbolcu, Sivasspor​'da yalnızca 11 maçta forma giydi ve 1 gol katkısı sağladı. Balde, sergilediği düşük performansıyla, taraftarlar ve teknik ekip tarafından da eleştirildi.