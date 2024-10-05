Wanda Nara ile Mauro Icardi barıştı! Nerede yaşayacakları kesinleşti

05 Ekim 2024 16:41 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 16:41

Galatasaray’ın sevilen ismi Mauro Icardi’den boşanmak isteyen Wanda Nara, Türkiye’yi terk etmişti. Her adımları haber olan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara'nın barıştığı ve ikilinin tekrar Türkiye’de birlikte yaşayacağı öne sürüldü.

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi futbol hayatı kadar özel hayatıyla da gündemde. Bir süre önce eşi Wanda Nara ile yollarını ayıran Arjantinli futbolcunun, eşi Wanda Nara ile barıştığı iddia edildi. Nara'nın çocuklarıyla birlikte kısa süre içinde İstanbul'a dönmesi bekleniyor.

WANDA NARA VE MAURO ICARDI BOŞANMAKTAN VAZGEÇTİ

Takıma verilen bir günlük izinde Arjantin'e giden Mauro Icardi'nin Wanda Nara ile barıştığı iddia edildi. Nara'nın kısa süre içerisinde çocuklarıyla birlikte İstanbul'a gelip yeniden burada yaşayacağı öne sürüldü.

BOŞANMA HABERİNİ BÖYLE DUYURDU

Boşanma haberlerinden sonra açıklama yapan Wanda Nara, "Sonların ne kadar zor olduğunu ve neye mal olduklarını biliyorum. Televizyonda veya internette gerçek olmayan şeyler var. Ama bunu kabul ediyorum. Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Aşk varken daha fazlasını denemek hata değildi. Hiçbir şeyden pişman değilim, bu çifte hayatımın en güzel yıllarını verdim ama bugün yalnız kalmak zorundayım. Hiçbir suçlu veya üçüncü şahıs yok, bizim ilişkimiz her zaman dışarıdan görünenden daha güçlü." demişti.