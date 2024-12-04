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Wanda Nara makyajsız hali ile sosyal medyanın diline düştü! Galatasaray taraftarları hücum etti

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
04 Aralık 2024 10:50 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 10:52
Wanda Nara makyajsız hali ile sosyal medyanın diline düştü! Galatasaray taraftarları hücum etti

Wanda Nara, Icardi ile yaşadığı fırtınalı ilişkisinin yanı sıra makyajsız hali ile de gündeme oturdu. Bol bol photoshop ile manipüle edilmiş fotoğraflarını paylaşan Wanda Nara için Galtaasaraylı taraftarlardan binlerce yorum geldi. 

Galatasaray​'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi​ ile yaşadığı sıra dışı ilişki ile hem magazin hem de futbol basınının gündeminden düşmeyen Wanda Nara​, şimdi de makyajsız​ fotoğraflarıyla gündemde. Sarı-kırmızılı taraftarlar Icardi'ye ihanet etmekle suçladıkları Wanda Nara'nın makyajsız halini sosyal medyada paylaşarak binlerce yorum yağdırmaya başladı.

Wanda Nara makyajsız hali ile sosyal medyanın diline düştü! Galatasaray taraftarları hücum etti - 1. Resim

"MAKYAJSIZ WANDA NARA" HÜCUMU

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Nara, kısa üre önce imaj değişikliğine giderek saçlarını sarı renge boyatmıştı. Wanda Nara Instagram hesabından son günlerde paylaşımlarının sayısını artırırken, verdiği pozların yüksek oranda dijital manipülasyon ve filtre içermesi dikkat çekti.

Wanda Nara makyajsız hali ile sosyal medyanın diline düştü! Galatasaray taraftarları hücum etti - 2. Resim

Ünlü ismin Photoshop ile düzenlenmiş pozlarına karşılık Galatasaraylı taraftarlar ise "makyajsız Wanda Nara" paylaşımlarıyla sosyal medyayı domine etmeye başladı.

Wanda Nara makyajsız hali ile sosyal medyanın diline düştü! Galatasaray taraftarları hücum etti - 3. Resim

ICARDI DESTEKÇİLERİ YORUM YAĞDIRDI

Icardi hayranı Galatasaray taraftarları Nara'nın pozlarının altına ise "İşte gerçek Wanda Nara'', ''Gerçekleri Photoshop ile unutturamazsın", "Filtre yoksa Wanda Nara da yok" gibi binlerce yorum yağdırdı. 

Wanda Nara makyajsız hali ile sosyal medyanın diline düştü! Galatasaray taraftarları hücum etti - 4. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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