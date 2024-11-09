Wanda Nara - Mauro Icardi olayına Galatasaray taraftarı müdahale etti!

09 Kasım 2024 22:14 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 22:22

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara'nın ilişkisi her dakika olay olmaya devam ediyor. Son olarak Icardi'den ayrıldığını duyuran Wanda Nara, sarı-kırmızılı takımın yıldız futbolcusu ile konuşmasını sosyal medyadan paylaşmıştı. Nara'nın bu hareketleri üzerine duruma Galatasaraylı taraftarlar el attı ve Nara'nın yeni sevgilisi olan L-Gante'nin sosyal medya hesabını şikayet yağmuruna tutarak kapattı.

Wanda Nara, Mauro Icardi ile mesajlaşmalarını paylaştı! 'Sen benim prensesimsin...'

Wanda Nara, Mauro Icardi ile mesajlaşmalarını paylaştı! 'Sen benim prensesimsin...'

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mauro Icardi, son günlerde eşi Wanda Nara ile çalkantılı bir süreç yaşıyor. Son olarak Nara'nın sosyal medya hesabından watsap görüntülerini paylaşması Galatasaraylı taraftarları çileden çıkarmıştı.

"SEVDİĞİM KADINSIN"

Paylaşılan mesajda Icardi'nin gönderdiği mesajlar da dikkat çekti. Arjantinli oyuncunun gönderdiği mesajda "Boş işlerle uğraşmak o kadar anlamsız bir şey ki hiçbir anlamı yok ve hiçbir değişiklik de yapmayacak. Ben de yapabilirim, ben de aynı durumda olabilirim ama ne için? Kendimi göstermek için mi? Bunu istemiyorum'' ifadeleri yer aldı.

"TEK AMACIM HUZUR İÇİNDE YAŞAMAK"

Icardi mesajında şöyle devam etti:

Tek amacım hayatımı huzur içinde yaşamak, hayatımın tadını çıkarmak, ailemin tadını çıkarmak, çocuklarımın tadını çıkarmak, yıllar içinde elde ettiğimiz ve inşa ettiğimiz her şeyin tadını çıkarmak; kimse bize hiçbir şeyi hediye etmedi. Kendine değer ver, bize değer ver ve mutlu olmamıza izin ver.

"SANA SONSUZA KADAR BAKACAĞIM"

Tekrar söylüyorum... Bütün bunları hayatımın kadını, dünyada her şeyden çok sevdiğim kadınla birlikte yaşamak istiyorum. Sen benim zayıflığım, benim gücüm, benim prensesimsin, sevdiğim kadınımsın ve düğün günümüzde büyükannene verdiğim söz gibi... sana sonsuza kadar bakacağım."

GALATASARAY TARAFTARI DEVREYE GİRDİ

Sarı-kırmızılı takımın taraftarı bu duruma kayıtsız kalmadı ve Wanda Nara'nın yeni sevgilisi olan rapçi L-Gante'nin sosyal medya hesabını şikayet yağmuruna tutarak hesabın kapatılmasını sağladı.