Wanda Nara, Mauro Icardi'yi neden aldattığını açıkladı! China Suarez detayı dikkat çekti

03 Aralık 2024 14:25 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 14:33

Galatasaray’ın sevilen futbolcusu Mauro Icardi, son günlerde Wanda Nara ile olaylı boşanma süreciyle gündemde. Son olarak Mauro Icardi’nin evine polis gönderen Wanda Nara katıldığı programda Mauro Icard’yi neden aldattığını açıkladı.

Galatasaray​'da forma giyen Mauro Icardi​ yaşadığı sakatlık sonrası Arjantin​'e ameliyat olmaya gitti. Bir süredir özel hayatında sıkıntılar da yaşayan Icardi, Wanda Nara​'nın şikayeti üzerine evinden çıkmak zorunda kaldı. Çekişmeli boşanma davasında açıklamalarıyla dikkat çeken Wanda Nara, Mauro Icardi ile sorunlarının birkaç yıl önce başladığını belirterek, "Evliliğin ortasında hep aynı durumun hayaleti vardı" dedi.

WANDA NARA MAURO ICARDI'Yİ NEDEN ALDATTIĞINI AÇIKLADI

Wanda Nara konuk olduğu programda ayrılık sürecinden bahsederek, dikkat çeken açıklamalara imza attı. Mauro Icardi'nin, 2021'de PSG'de top koşturduğu dönemde Arjantinli oyuncu ve şarkıcı China Suarez ile yakınlaştığı iddia edilmişti. Her şeyin o dönemde başladığını belirten Wanda Nara, "En başından, en çirkin kısmından başlayacağım. Birkaç yıl önce ortaya çıkan ve herkesin bildiği bir durum nedeniyle, ilişkimizi ilerletmeye çalıştık ancak her zaman kısa devreler oldu. İleri - geri gittik, kavga ettik. Başa çıkılması çok zor durumlar vardı ve evliliğin ortasında hep aynı durumun hayaleti vardı" dedi.

Wanda Nara; "Bu durumdan önce her çift gibi kavgalarımız vardı ama ben Arjantin'e gelmedim, kendimi yüzde 100 çocuklarıma adadım. Onu kariyerinde destekledim, işimden ayrıldım. Milano'daki evime geri döndüm" ifadelerini kullandı.

Çocuklarından da bahseden Wanda Nara, "Mauro, ödemesi gerekeni ödedi, aile olarak hepimiz çok yüksek bir bedel ödedik. Çocuklarım neden her şeyin bozulduğunu anlamıyorlardı" açıklamasını yaptı.

WANDA NARA: ICARDI BENDEN AF DİLİYOR

Mauro Icardi'nin kendisinden af dilediğini belirten Wanda Nara; "Her şeyi inkâr etti, yeniden bir aile olarak hayata başlamaya çalıştık. Ve her zaman tüm bu şeyler için beni suçladı. İnişler ve çıkışlar yaşadık ama ben yerimde durdum ve şöyle dedim: 'Ben mutlu olmak istiyorum, benim mutluluğum benim işim. Ne kadar gerekiyorsa o kadar Arjantin'e gideceğim.' İsyan ettim ve 'çalışmaya başlayacağım' dedim" ifadelerini kullandı.

WANDA NARA'DAN ŞİDDET İTİRAFI Şiddet itirafında da buluanan Wanda Nara, "Şiddet olarak gördüğüm ve kabul etmediğim birçok durum vardı. Arjantin'e geldiğimde terapi görmeye başladım. Bana iyi olmayan şeyleri doğallaştırdığımı söylediler" dedi.