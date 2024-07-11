Wanda Nara şaşırtmaya devam ediyor! Boşanma haberi sonrası eski eşi Maxi Lopez'i takibe aldı

11 Temmuz 2024 14:33 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 14:33

Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara ile arasının kötü olduğu ve zaman zaman boşanmanın gündeme geldiği iddia edilmişti. Wanda Nara dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iddiaları doğruladı. Her yaptığı olay Wanda Nara, son olarak ise eski eşini takibe alarak dikkat çekti.

WANDA NARA, ESKİ EŞİ MAXI LOPEZ'İ TAKİBE ALDI

2014 yılında dünyaca ünlü futbolcu Mauro Icardi ile evlenen Wanda Nara, 2008 -2013 yılları arasında futbolcu Maxi Lopez ile evli kalmıştı. Mauro Icardi'den ayrılma kararı alan Wanda Nara, eski eşini takibe alarak dikkat çekti. Nara, Icardi uğruna Maxi Lopez'den boşanmıştı.

AYRILIK AÇIKLAMASI WANDA NARA'DAN GELDİ

İddialar sonrası açıklama yapan Wanda Nara, "Sonların ne kadar zor olduğunu ve neye mal olduklarını biliyorum. Televizyonda veya internette gerçek olmayan şeyler var. Ama bunu kabul ediyorum. Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Aşk varken daha fazlasını denemek hata değildi. Hiçbir şeyden pişman değilim, bu çifte hayatımın en güzel yıllarını verdim ama bugün yalnız kalmak zorundayım. Hiçbir suçlu veya üçüncü şahıs yok, bizim ilişkimiz her zaman dışarıdan görünenden daha güçlü." dedi.